Компания Acer нарастила свою линейку игровых мониторов Predator, добавив в нее три новые модели: Predator CG437K S, Predator X38 S и Predator X28. Все модели получили сертификат VESA DisplayHDR, отражающий определенный набор критериев, по которым можно определить, насколько хорошо монитор справляется с отображением HDR-контента.
Монитор Predator CG437KS
Монитор Acer Predator CG437KS
Большой 42,5-дюймовый игровой монитор Predator CG437KS имеет разрешение UHD (3840x2160 пикселей), предлагает гибкую настройку и оснащен двумя портами HDMI 2.1. Он позволяет передавать видео в разрешении 4K. После настройки частота обновления монитора составляет 144 Гц, время отклика 1 мс с поддержкой технологии VRB, что значительно улучшат качество игрового процесса.
Монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR 1000, указывающий на то, что получаемая картинка способна удовлетворить даже создателей контента, не говоря уже о любителях. USB-концентратор имеет порт USB-B, два порта USB 2.0 и USB 3.0 для поддержки периферийных устройств, а также порт USB Type-C (PD 30 Вт).
Монитор Predator CG437KS
Пиковая яркость новой модели достигает 1000 нит. Высокий коэффициент контрастности придает реалистичность деталям изображения. Точность передачи Delta E<1 и 90% охват цветовой гаммы DCI-P3 гарантируют высокую точность при воспроизведении цветов. Поддержка технологии NVIDIA G-SYNC позволяет достичь высокой плавности игрового процесса без задержек и разрывов изображения благодаря синхронизации монитора и графического процессора.
Приятным дополнением Predator CG437KS стала его RGB-подсветка. Она может быть синхронизирована с музыкой и мультимедиа.
Технология Acer ColorSense регулирует цветовую температуру экрана в соответствии окружающей обстановкой, Acer LightSense управляет настройками яркости монитора с учетом текущей освещенности, а Acer ProxiSense автоматически включает монитор при нахождении пользователя вблизи устройства.
В регионе ЕМЕА монитор CG437KS поступит в продажу в ноябре по цене от 1599 евро (142 600 руб.).
Монитор Acer Predator X38S
Монитор Predator X38S имеет 37,5-дюймовый IPS-дисплей Agile-Splendor с радиусом изгиба 2300R и разрешением UWQHD+ (3840x1600 пикселей). Он способен обеспечить высокое качество картинки при широких углах обзора. Частота обновления составляет 175 Гц, время отклика в режиме от серого к серому составляет всего 0,3 мс.
Монитор Predator X38S поддерживает технологию NVIDIA Reflex Latency Analyzer, которая позволяет измерять задержки при нажатии мыши и время отклика сигнала на экране, обеспечивая плавный, динамичный игровой процесс и устраняя разрывы изображения.
Монитор Predator X38S
Новый монитор обладает 98% охватом цветовой гаммы DCI-P3, имеет высокий рейтинг точности цветопередачи Delta E <2. Он имеет сертификат VESA DisplayHDR 600.
Технологии Acer LightSense и Acer ColorSense автоматически регулируют яркость экрана и цветовую температуру в зависимости от условий окружающей среды. Игровой режим NVIDIA G-SYNC Esports Mode обеспечивает минимально возможный уровень задержки за счет отключения подсветки и упрощает распознавание объектов в затемненных областях, что хорошо оценят профессионалы гейминга.
Монитор Predator X38S поступит в продажу в регионе ЕМЕА в сентябре по цене от 2199 евро (196 100 руб.).
Монитор Predator X38S
Монитор Acer Predator X28
Монитор Predator X28 имеет 28-дюймовый IPS-дисплей Agile-Splendor с разрешением UHD (3840х2160 пикселей). Он получил сертификат VESA DisplayHDR 400. Частота обновления составляет 155 Гц, время отклика 1 мс (от серого к серому). Поддерживаются технологии NVIDIA G-SYNC и режим G-SYNC Esports Mode. Монитор оснащен анализатором задержки NVIDIA Reflex.
Корпус этой модели получился довольно тонким с узкой рамкой, что придает ему современный и привлекательный вид. Функции Acer LightSense, ColorSense и ProxiSense обеспечивают максимальное качество изображения при любом освещении. Монитор Predator X28 обладает также сертификатом TÜV Rheinland Eyesafe.
Predator X28 поступит в продажу в регионе ЕМЕА в августе по цене от 1199 евро (106 900 руб.).
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