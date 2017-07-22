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Acer выпустил три игровых HDR-монитора Predator: CG437K S, X38 S и X28

28 мая 2021, 17:12




Компания Acer нарастила свою линейку игровых мониторов Predator, добавив в нее три новые модели: Predator CG437K S, Predator X38 S и Predator X28. Все модели получили сертификат VESA DisplayHDR, отражающий определенный набор критериев, по которым можно определить, насколько хорошо монитор справляется с отображением HDR-контента.

Acer выпустила три игровых HDR-монитора Predator: CG437K S, X38 S и X28

Монитор Predator CG437KS


Монитор Acer Predator CG437KS

Большой 42,5-дюймовый игровой монитор Predator CG437KS имеет разрешение UHD (3840x2160 пикселей), предлагает гибкую настройку и оснащен двумя портами HDMI 2.1. Он позволяет передавать видео в разрешении 4K. После настройки частота обновления монитора составляет 144 Гц, время отклика 1 мс с поддержкой технологии VRB, что значительно улучшат качество игрового процесса.

Монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR 1000, указывающий на то, что получаемая картинка способна удовлетворить даже создателей контента, не говоря уже о любителях. USB-концентратор имеет порт USB-B, два порта USB 2.0 и USB 3.0 для поддержки периферийных устройств, а также порт USB Type-C (PD 30 Вт).

Acer выпустила три игровых HDR-монитора Predator: CG437K S, X38 S и X28

Монитор Predator CG437KS


Пиковая яркость новой модели достигает 1000 нит. Высокий коэффициент контрастности придает реалистичность деталям изображения. Точность передачи Delta E<1 и 90% охват цветовой гаммы DCI-P3 гарантируют высокую точность при воспроизведении цветов. Поддержка технологии NVIDIA G-SYNC позволяет достичь высокой плавности игрового процесса без задержек и разрывов изображения благодаря синхронизации монитора и графического процессора.

Приятным дополнением Predator CG437KS стала его RGB-подсветка. Она может быть синхронизирована с музыкой и мультимедиа.

Acer выпустила три игровых HDR-монитора Predator: CG437K S, X38 S и X28


Технология Acer ColorSense регулирует цветовую температуру экрана в соответствии окружающей обстановкой, Acer LightSense управляет настройками яркости монитора с учетом текущей освещенности, а Acer ProxiSense автоматически включает монитор при нахождении пользователя вблизи устройства.

В регионе ЕМЕА монитор CG437KS поступит в продажу в ноябре по цене от 1599 евро (142 600 руб.).

Монитор Acer Predator X38S

Монитор Predator X38S имеет 37,5-дюймовый IPS-дисплей Agile-Splendor с радиусом изгиба 2300R и разрешением UWQHD+ (3840x1600 пикселей). Он способен обеспечить высокое качество картинки при широких углах обзора. Частота обновления составляет 175 Гц, время отклика в режиме от серого к серому составляет всего 0,3 мс.

Монитор Predator X38S поддерживает технологию NVIDIA Reflex Latency Analyzer, которая позволяет измерять задержки при нажатии мыши и время отклика сигнала на экране, обеспечивая плавный, динамичный игровой процесс и устраняя разрывы изображения.

Acer выпустила три игровых HDR-монитора Predator: CG437K S, X38 S и X28

Монитор Predator X38S


Новый монитор обладает 98% охватом цветовой гаммы DCI-P3, имеет высокий рейтинг точности цветопередачи Delta E <2. Он имеет сертификат VESA DisplayHDR 600.

Технологии Acer LightSense и Acer ColorSense автоматически регулируют яркость экрана и цветовую температуру в зависимости от условий окружающей среды. Игровой режим NVIDIA G-SYNC Esports Mode обеспечивает минимально возможный уровень задержки за счет отключения подсветки и упрощает распознавание объектов в затемненных областях, что хорошо оценят профессионалы гейминга.

Монитор Predator X38S поступит в продажу в регионе ЕМЕА в сентябре по цене от 2199 евро (196 100 руб.).

Acer выпустила три игровых HDR-монитора Predator: CG437K S, X38 S и X28

Монитор Predator X38S


Монитор Acer Predator X28

Монитор Predator X28 имеет 28-дюймовый IPS-дисплей Agile-Splendor с разрешением UHD (3840х2160 пикселей). Он получил сертификат VESA DisplayHDR 400. Частота обновления составляет 155 Гц, время отклика 1 мс (от серого к серому). Поддерживаются технологии NVIDIA G-SYNC и режим G-SYNC Esports Mode. Монитор оснащен анализатором задержки NVIDIA Reflex.

Корпус этой модели получился довольно тонким с узкой рамкой, что придает ему современный и привлекательный вид. Функции Acer LightSense, ColorSense и ProxiSense обеспечивают максимальное качество изображения при любом освещении. Монитор Predator X28 обладает также сертификатом TÜV Rheinland Eyesafe.

Predator X28 поступит в продажу в регионе ЕМЕА в августе по цене от 1199 евро (106 900 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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