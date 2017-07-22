Как сообщает Bloomberg, новая модель наушников AirPods начального уровня находится на финальной стадии подготовки и наверняка выйдет ближе к концу 2021 года под названием AirPods 3. Их анонс ожидался на весеннем мероприятии Apple, но, видимо, из-за слишком насыщенной программы, он так и не состоялся.
Новые AirPods получат улучшенный, эргономичный дизайн, аналогичный нынешней модели AirPods Pro. Эксперты ожидают увидеть более короткие ножки, которые будут играть удерживающую роль. Соответственно, должен изменить и сам корпус наушников.
В списке ожиданий сейчас находится также новая модель наушников AirPods Pro. Она непременно должна появиться, но это произойдет не раньше 2022 года, считают эксперты. Новую модель AirPods Pro 2-го поколения также планировалось выпустить в этом году, но этого так не произошло.
Как будет выглядеть новая модель, пока неизвестно. Ходили слухи, что она будут похожа на наушники Beats Buds, но пока эта информация не подтвердилась.
До этого в сети ходили слухи о выпуске бюджетной версии AirPods Max. Но, похоже, они не подтвердились, и сейчас источники говорят, что в разработке нет никакой новой модели AirPods Max.
Сообщается также, что Apple работает над созданием новой модели умной колонки HomePod со встроенным экраном и устройством, похожим на Google Nest Hub, сочетающем в себе функции HomePod, FaceTime и Apple TV.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy Buds Pro. Вслед на необычными фасолинами Samsung Galaxy Buds Live корейский производитель выпустил яркие TWS-наушники Galaxy Buds Pro. Они приковывают к себе внимание не только своим броским дизайном, но и двухполосными динамиками, надежной защитой от воды и уникальной функцией обнаружения голоса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Buds Pro: лучшие TWS-наушники для смартфонов Samsung".