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realme изучает возможность возврата на ColorOS

28 мая 2021, 20:12




Компания realme запустила среди клиентов опрос, в котором просматривается ее интерес к оценке отношения рынка к возможности возврата на прежнюю ОС ColorOS при выпуске или обновлении ПО смартфонов realme.

Компания realme начинала свой бизнес как подразделение, дочернее от бренда OPPO. Первые смартфоны, которые выпускала компания, работали под управлением ColorOS - форка Android, созданного компанией Oppo Electronics.

realme изучает возможность возврата на ColorOS


Основное различие между стандартным Google Android и OPPO ColorOS заключается в его дополнительных функциях. К таким функциям относятся: настраиваемые жесты для выключения экрана, включения экрана, связи, диспетчера телефона, журналов блокировки экрана, опции для длинных снимков экрана, изменение защиты глаз на более теплую цветовую температуру, FTP - сервер и другие. Достоинство ColorOS состоит в том, что эта ОС в некотором отношении больше похожа на Apple iOS, считают некоторые эксперты.

Активная позиция на рынке заставила realme больше задуматься о совместимости на уровне платформы. Поэтому позднее была разработана самостоятельная программная надстройка Realme UI, ставшая ответвлением ColorOS. В нее были добавлены новые функции, которые появляются теперь поверх стандартной Android.

realme изучает возможность возврата на ColorOS


Первая версия Realme UI была выпущена в 2019 году. Затем, в сентябре 2020 года, компания представила Realme UI 2.0 на базе Android 12. Одновременно продолжалось развитие и самой ColorOS.

Что случилось теперь?

В преддверии анонса ColorOS 12 (Android 12) компания realme разослала клиентам вопросы в целях проведения опроса среди них. У пользователей спрашивают об их предпочтениях в выборе мобильной ОС.

Четыре из шести вопросов в опроснике касаются выбора ColorOS. Фактически, компания realme хочет убедиться, как отнесутся пользователи к тому, если им предложить снова перейти на ColorOS.

Следует отметить, что в прошлом году OPPO полностью обновила свой форк Android ColorOS. По разным оценкам, на текущий момент это - один из лучших форков мобильной ОС Android на рынке.

realme изучает возможность возврата на ColorOS




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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