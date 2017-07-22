В сети появилась информация, что компания Huawei подала заявку на регистрацию нового торгового знака, который читается как Luban («Любань»). Заявка на регистрацию была подана 21 мая 2021 года. Область применения заявленной торговой марки отнесена к девяти различным направлениям, исходя из существующей международной классификации.
К сожалению, в настоящее время неизвестно, в какой линейке продуктов Huawei планирует использоваться новую торговую марку Luban.
Возможной подсказкой может служить то, что слово Luban может быть связано с исторической фигурой основоположника китайской архитектуры Lu Ban. Он известен как инженер, изобретатель и мастер по строительству из дерева. Можно предположить, что название товарного знака может нести символическую связь с важной для китайской культуры персоной. Но пока это только предположения.
То, что название не случайно, подтверждается тем, что, как сообщает ITHome, еще 19 декабря 2020 года Huawei успешно зарегистрировал торговую марку - Huawei Luban.
Известно, что ранее в этом году Huawei выпустил подарочную модель смартфона Nova 8 Pro King of Glory Edition, которая отличалась своим оригинальным дизайном. Задняя сторона смартфона была окрашена в пурпурный цвет, а сверху было выгравировано иероглифами слово Luban. Помимо дизайна, внутреннее устройство смартфона не отличалось от оригинальной версии.
Nova 8 Pro King of Glory Edition
Пока ходят два предположения относительного возможного назначения новой торговой марки. Первое - выпуск смартфонов с оригинальным дизайном. Второе - разработка самостоятельной линейки смартфонов, которые будут отличаться от других своим национальным дизайном.
Хотя это всего лишь предположение. Следует дождаться официальных разъяснений со стороны Huawei.
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