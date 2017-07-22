Intel объявила о выпуске двух новых моделей процессоров для мобильных систем (ноутбуков) серии Tiger Lake Refresh, которая характеризуется пониженным энергопотреблением. Это топовые модели Core i7-1195G7 и Core i5-1155G7. Первая модель стала флагманом всей линейке, вторая - топовой в сегменте Core i5.
Формально новые модели относятся к линейке Tiger Lake-U, точнее, к ее отдельной ветви, которая носит обозначение Tiger Lake-UP3. Эти системы выделяются пониженным тепловым пакетом, предполагая, что мощность процессоров должна находиться в пределах от 12 до 28 Вт. Второе важное отличие - это высокая частота разгона, по которой новые модели должны быть близки к общему целевому значению серии Tiger Lake-U - 5 ГГц.
Слухи о разработке новых моделей появились еще два месяца назад. Тогда о них было известно следующее:
Спецификация процессоров серии Tiger Lake-U по состоянию на начало апреля 2021 года.
Хорошо видно из прежних слухов, что появление новых моделей ожидалось в 3 квартале 2021 года. «Ранний» выход новых процессоров, который состоялся практически на 2-4 месяца раньше ожидаемого, указывает на то, что Intel торопится, испытывая давление со стороны конкурента AMD.
Intel Core i7-1195G7 займет верхнюю строчку в списке процессоров серии Tiger Lake-U с низким энергопотреблением. Intel удалось выдержать поставленные требования: его разгонная частота достигла отметки 5,0 ГГц при базовой частоте 2,9 ГГц.
Вторая модель, Core i5-1155G7, расположится в середине списка серии Tiger Lake-U, имея базовую тактовую частоту 2,5 ГГц и частоту разгона до 4,5 ГГц.
Обе модели используют интегрированную графику Iris Xe. Старшая модель, i7-1195G7, имеет набор из 96 исполнительных блоков (EU), а i5-1155G7 предлагает 80 EU.
В ходе анонса Intel объявила, что ноутбуки с новыми процессорами Tiger Lake-U начнут поставляться уже со следующей недели. На текущий момент запланировано около 60 моделей.
Таким образом, в скором будущем общее число моделей ноутбуков на рынке, оснащенных процессорами серии Tiger Lake-U в той или иной комплектации, возрастет до 250.
Всех, конечно, интересует сравнительная производительность новых моделей процессоров Intel с их конкурентом AMD, которая в данном сегменте мобильных процессоров с пониженным энергопотреблением представлена моделью AMD Ryzen 7 5800U - процессором поколения Cezanne с низким энергопотреблением:
По данным Intel, ее новые процессоры опережают конкурента. Осталось дождаться реакции AMD на это заявление.
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