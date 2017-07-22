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Смартфоны Xiaomi смогут заряжаться за 8 минут

31 мая 2021, 12:18




Компания Xiaomi объявила о переходе на новый уровень в разработке технологии быстрой зарядки. Вслед за уровнем 100 Вт, впервые показанном в 2019 году, и 120 Вт, который появился в модели Mi 10 Ultra в прошлом году, компания Xiaomi объявила о дальнейшем развитии технологии быстрой зарядки HyperCharge и достижении мощности 200 Вт. На текущий момент это самый высокий уровень реализации технологии быстрой зарядки среди смартфонов.

Смартфоны Xiaomi смогут зарядиться за 8 минут


Xiaomi опубликовала видео, в котором показана работа системы быстрой проводной зарядки телефона с аккумулятором емкостью 4000 мАч. Для достижения 10% уровня зарядки потребовалось всего 44 секунды. Уровень 50% был достигнут уже через 3 минуты, а полностью аккумулятор зарядился всего за 8 минут. Это вдвое меньше, чем требовалось при быстрой зарядке мощностью 100 Вт пару лет назад.



Изменился не только уровень, но и подход Xiaomi к маркетингу своей разработки. В отличие от прошлого года, когда компания сравнивала ее с конкурентами, доказывая преимущества своей технологии, на этот раз она обошлась без сравнений, демонстрируя только реализацию новой технологии.

Многие эксперты объясняет новый маркетинг Xiaomi тем, что среди китайских компаний уже появилось несколько вендоров, которые также развиваются в этом направлении. Это компании OPPO и realme.



OPPO имеет в своем арсенале быструю проводную зарядку на 125 Вт (20В, 6,25А), тогда как у reelme есть собственная технология UltraDART 125 Вт. Для сравнения их быстрая зарядка батареи емкостью 4000 мАч обеспечивает достижение уровня 100% за 20 минут и 50-процентного уровня примерно за 7 минут.

Xiaomi также показала свои достижения в развитии технологии быстрой беспроводной зарядки. На этот раз достигнут уровень мощности 120 Вт. Обновленная технология Xiaomi позволяет зарядить аккумулятор телефона емкостью 4000 мАч до 100% всего за 15 минут. В прошлом году, когда Xiaomi показала свою 80-Вт быструю беспроводную зарядку, время полной зарядки составляло 19 минут. Демонстрация быстрой зарядки Xiaomi проводилась на усовершенствованной версии смартфона Mi 10 Pro, который показывает, что аккумулятор емкостью 4000 мАч заряжается до 10% за 1 минуту, до 50% за 8 минут, а до 100% за 19 минут.

Смартфоны Xiaomi смогут зарядиться за 8 минут


Информация о сроках массового внедрения технологий быстрой зарядки нового поколения пока не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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