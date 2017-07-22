В сети появились рендеры нового планшета следующего поколения Huawei MatePad Pro 2. Его анонс должен состояться в Китае уже 2 июня. Однако еще до старта многих экспертов волнует ряд вопросов, имеющих отношение к новинке. Что нового готова предложить Huawei, которая продолжает развивать свои линейки продуктов, находясь в непростых условиях санкций и отсутствия доступа к передовым технологиям других вендоров? Это заставляет компанию создавать новые технологии и решения собственными силами.
Уже известно, что новый планшет будет работать под управлением собственной мобильной ОС HarmonyOS. Анонс ее финальной версии тоже состоится 2 июня.
На HarmonyOS будут работать не только этот планшет, но и новые модели смартфонов Huawei. Это позволяет говорить о развитии полноценной экосистемы на программной платформе Huawei HarmonyOS.
Второй особенностью новой модели станет стилус Huawei M-Pencil второго поколения. Известно, что компания изначально придерживалась собственной концепции развития дизайна стилусов, отличной от Apple и Samsung. Стилус для Huawei - это продолжение опыта использования традиционных деревянных карандашей с шестигранной поверхностью, которая обеспечивает высокую точность в применении и отличную фиксацию в руке.
Стилус Huawei M-Pencil первого поколения стал продолжением всемирно известной модели деревянных карандашей Staedtler Noris. Их вес составлял всего 14 г, диаметр трубки - 160 мм. Захват отличался высоким удобством, был эргономичен, его можно было легко удерживать в руке, удобнее, чем цилиндрический карандаш. Что собирается предложить Huawei во втором поколении - это интересно многим.
Появившиеся в публичном доступе рендеры будущего планшета показали, что устройство имеет ультратонкие лицевые торцевые края. В то же время стилус прорисован явно не в фокусе без прояснения его деталей. Следует учесть, что подлинность утечки не подтверждена.
Но есть еще одна новость. Она пришла от известного «знатока тайн Huawei» под ником Digital Chat Station. Он сообщил, что новый планшет Huawei MatePad Pro 2 будет поставляться в двух вариантах дизайна и окажется оснащен чипсетами HiSilicon Kirin 9000 и HiSilicon Kirin 9000E. Первая модель получит поддержку только сетей Wi-Fi, вторая - возможность подключения к сетям 5G.
Ранее упоминалось, что планшет будет поставляться в двух размерах - 12,2 и 12,6 дюймов. Предыдущая модель Huawei MatePad Pro имела экран диагональю 10,8 дюймов.
К сожалению, пока нет никаких данных о типе будущего дисплея. Предшественник имел ЖК-дисплей, но многие ждут появления OLED-панели.
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