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Lenovo готовится выпустить принтер Xiaoxin Panda с ИИ-поддержкой

31 мая 2021, 16:07




Компания Lenovo планирует нарастить свое портфолио выпуском принтера Xiaoxin Panda, умеющего выполнять не только функцию печати, но и поддерживающего сканирование и автоматическое применение ИИ-поддержки для выполнения различных операций, например, для полученных сканов. Принтер также оснащен встроенной функцией распознавания текста и другими интересными возможностями.

Lenovo готовится выпустить принтер Xiaoxin Panda с ИИ-поддержкой


Решение о выпуске новой модели принтера выглядит неожиданным, но не лишенным смысла. В последние годы Lenovo целенаправленно расширяла свое портфолио и наращивала его продуктами новых типов. В нем появились не только принтеры, но и смартфоны, и настольные компьютеры. Во многом благодаря такой диверсификации компании удалось добиться высокого дохода за 2020/2021 финансовый год.

С точки зрения дизайна, принтер Lenovo Xiaoxin Panda удивительно напоминает привычные модели HP Deskjet. Он имеет прямоугольную форму, которая хорошо зарекомендовала себя при настольном использовании.

Lenovo готовится выпустить принтер Xiaoxin Panda с ИИ-поддержкой


Помимо печати бумажных документов, Lenovo Xiaoxin Panda способен выполнять ряд вспомогательных функций. Например, его можно использовать как сканер и копировальный аппарат. Есть поддержка беспроводного подключения сразу для нескольких пользователей. Предусмотрена облачная печать, сканирование фотоснимков со смартфона с использованием ИИ (AI Scan), что позволяет не беспокоиться о размытых изображениях, поскольку, используя средства ИИ, программа самостоятельно повышает резкость изображений.

Появились также новые функции, например, коррекция неправильной команды (wrong question search function). Она заменяет ошибочно набранную команду на наиболее подходящую, взамен прежнего отказа от выполнения операции.

Принтер поддерживает печать со скоростью 22 стр./мин. Специальный механизм применения чернил избавляет от опасности их засорения. Исключена возможность застревания бумаги.

Lenovo готовится выпустить принтер Xiaoxin Panda с ИИ-поддержкой


Принтер Xiaoxin Panda будет продаваться по цене 133 доллара (9800 руб.) в Китае. Пока нет информации, будет ли новый принтер поставляться на международный рынок.



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