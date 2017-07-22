Тайваньская компания ASRock анонсировала две новые материнские платы геймерского уровня в линейке 500-й серии для процессоров AMD: X570S PG Riptide и B550S PG Riptide. Обе платы совместимы с настольными процессорами AMD Ryzen и относятся к новой серии PG Riptide.
Свое название серия получила от термина Riptide, который используется океанологами для обозначения морских течений определенного типа, способных вызывать сильную волну при определенных условиях. ASRock стремилась отразить этим именем новую философию дизайна серии: незаметные изменения, способные реализовать огромную мощь и силу.
Новая серия материнских плат развивается как направление в семействе Phantom Gaming - стильных материнских плат для потребностей геймеров, не требующих значительных материальных затрат. Материнские платы серии PG Riptide способны предоставить комплексные игровые аппаратные решения для любого геймера в любой игровой сборке.
X570S PG Riptide
Материнские платы серии AMD X570 обычно требуют активного охлаждения чипсета. Однако с обновлением микрокода AMD и точной настройкой BIOS при создании X570S PG Riptide инженерам ASRock удалось предложить революционную безвентиляторную конструкцию. X570S PG Riptide представляет собой развитие материнской платы ASRock X570 Aqua, где взамен вентиляторов для охлаждения используется водоблок. В результате новая плата ASRock X570S также получилась тихой, но с повышенной надежностью.
Плата ASRock X570S PG Riptide использует сокет AM4 с поддержкой процессоров AMD Ryzen вплоть до серии Ryzen 5000. Питание процессора осуществляется от 8+4-контактного разъема, который нагружает 10-фазный цифровой модуль регулятора питания (VRM) с использованием микросхемы Dr.MOS IC. Плата поддерживает до 128 Гбайт оперативной памяти с производительностью до DDR4-5000+ (OC). Поверх регулятора VRM расположен односторонний алюминиевый радиатор.
Для наращивания мощности материнской платы предусмотрены три слота PCIe 4.0 x16, три слота PCIe 4.0 x1 и два слота M.2 Gen 4, один из которых покрыт радиатором M.2.
Для подключения систем хранения предусмотрены шесть портов SATA III. Тепловое обслуживание мощности контроллера южного моста PCH реализовано за счет установки массивного алюминиевого блока радиатора для пассивного охлаждения. Радиатор PCH оснащен светодиодами системы Polychrome Sync RGB разработки ASRock. Имеется также дополнительный слот M.2 для поддержки Wi-Fi.
Система ввода /вывода материнской платы включает антенный разъем, по одному порту PS/2, HDMI, SPDIF, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-C, четыре порта USB 3.2 Gen 1, два порта USB 2.0, один порт LAN 2,5 Гбит/с и аудиовыход HD Audio 7.1.
ASRock B550 PG Riptide
Второй новинкой компании стала материнская плата ASRock B550 PG Riptide с сокетом AM4 с поддержкой процессоров AMD Ryzen вплоть до Ryzen 5000. К их числу относятся настольные модели Ryzen 3000, 4000 G-Series и 5000.
Питание процессорного разъема AM4 осуществляется по 8+4-контактному кабельному шлейфу, который доставляет питание на 10-фазный цифровой регулировочный модуль VRM с использованием микросхемы Dr.MOS IC.
Эта плата поддерживает установку до 128 Гбайт оперативной памяти с производительностью уровня до DDR4-4933+ (OC). Модуль VRM накрыт односторонним алюминиевым радиатором из алюминиевого сплава XXL.
Расширения мощности материнской платы представлены одним разъемом PCIe 4.0 x16 и двумя разъемами PCIe 3.0 x16, тремя разъемами PCIe 3.0 x1 и двумя разъемами M.2 (1x Gen3x4 / 1 x Gen 4x4), один из которых покрыт закрытым радиатором M.2.
Варианты подключения систем хранения представлены шестью портами SATA III. Фактически он повторяет возможности X570S PG Riptide.
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