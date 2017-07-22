РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс материнских плат X570S PG Riptide и B550S PG Riptide для геймеров - поклонников AMD Ryzen

31 мая 2021, 19:03




Тайваньская компания ASRock анонсировала две новые материнские платы геймерского уровня в линейке 500-й серии для процессоров AMD: X570S PG Riptide и B550S PG Riptide. Обе платы совместимы с настольными процессорами AMD Ryzen и относятся к новой серии PG Riptide.

Свое название серия получила от термина Riptide, который используется океанологами для обозначения морских течений определенного типа, способных вызывать сильную волну при определенных условиях. ASRock стремилась отразить этим именем новую философию дизайна серии: незаметные изменения, способные реализовать огромную мощь и силу.

Новая серия материнских плат развивается как направление в семействе Phantom Gaming - стильных материнских плат для потребностей геймеров, не требующих значительных материальных затрат. Материнские платы серии PG Riptide способны предоставить комплексные игровые аппаратные решения для любого геймера в любой игровой сборке.

X570S PG Riptide


X570S PG Riptide

Материнские платы серии AMD X570 обычно требуют активного охлаждения чипсета. Однако с обновлением микрокода AMD и точной настройкой BIOS при создании X570S PG Riptide инженерам ASRock удалось предложить революционную безвентиляторную конструкцию. X570S PG Riptide представляет собой развитие материнской платы ASRock X570 Aqua, где взамен вентиляторов для охлаждения используется водоблок. В результате новая плата ASRock X570S также получилась тихой, но с повышенной надежностью.

Анонс материнских плат X570S PG Riptide и B550S PG Riptide для геймеров - поклонников AMD Ryzen


Плата ASRock X570S PG Riptide использует сокет AM4 с поддержкой процессоров AMD Ryzen вплоть до серии Ryzen 5000. Питание процессора осуществляется от 8+4-контактного разъема, который нагружает 10-фазный цифровой модуль регулятора питания (VRM) с использованием микросхемы Dr.MOS IC. Плата поддерживает до 128 Гбайт оперативной памяти с производительностью до DDR4-5000+ (OC). Поверх регулятора VRM расположен односторонний алюминиевый радиатор.

X570S PG Riptide


Для наращивания мощности материнской платы предусмотрены три слота PCIe 4.0 x16, три слота PCIe 4.0 x1 и два слота M.2 Gen 4, один из которых покрыт радиатором M.2.

Для подключения систем хранения предусмотрены шесть портов SATA III. Тепловое обслуживание мощности контроллера южного моста PCH реализовано за счет установки массивного алюминиевого блока радиатора для пассивного охлаждения. Радиатор PCH оснащен светодиодами системы Polychrome Sync RGB разработки ASRock. Имеется также дополнительный слот M.2 для поддержки Wi-Fi.

X570S PG Riptide


Система ввода /вывода материнской платы включает антенный разъем, по одному порту PS/2, HDMI, SPDIF, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-C, четыре порта USB 3.2 Gen 1, два порта USB 2.0, один порт LAN 2,5 Гбит/с и аудиовыход HD Audio 7.1.

ASRock B550 PG Riptide


ASRock B550 PG Riptide

Второй новинкой компании стала материнская плата ASRock B550 PG Riptide с сокетом AM4 с поддержкой процессоров AMD Ryzen вплоть до Ryzen 5000. К их числу относятся настольные модели Ryzen 3000, 4000 G-Series и 5000.

Питание процессорного разъема AM4 осуществляется по 8+4-контактному кабельному шлейфу, который доставляет питание на 10-фазный цифровой регулировочный модуль VRM с использованием микросхемы Dr.MOS IC.

Эта плата поддерживает установку до 128 Гбайт оперативной памяти с производительностью уровня до DDR4-4933+ (OC). Модуль VRM накрыт односторонним алюминиевым радиатором из алюминиевого сплава XXL.

ASRock B550 PG Riptide


Расширения мощности материнской платы представлены одним разъемом PCIe 4.0 x16 и двумя разъемами PCIe 3.0 x16, тремя разъемами PCIe 3.0 x1 и двумя разъемами M.2 (1x Gen3x4 / 1 x Gen 4x4), один из которых покрыт закрытым радиатором M.2.

Варианты подключения систем хранения представлены шестью портами SATA III. Фактически он повторяет возможности X570S PG Riptide.

ASRock B550




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Сокет Intel LGA Socket 1700 использует эффект Пельтье для охлаждения
  • Сокет AMD AM5 типа LGA получит 1718 контактов, поддержку DDR5 и PCIe Gen 4
  • BIOSTAR выпустил новые геймерские модули памяти DDR4 RGB серии Gaming X
  • Intel и QuTech применили контроллер Horse Ridge для управления двумя кубитами квантового компьютера
  • CORSAIR поднимет максимальную емкость DDR5-6400 в четыре раза выше DDR4-3200

    • следующая новость
    Первые поставки NVIDIA RTX 30 LHR были ограниченными, но NVIDIA обещает их рост в июне

    предыдущая новость
    Lenovo готовится выпустить принтер Xiaoxin Panda с ИИ-поддержкой

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшая материнская плата Лучшая оперативная память Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 июня, 2021

    Анонс RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti: NVIDIA приготовила для геймеров флагманские подарки на архитектуре Ampere

    AMD показала прототип чиплета Ryzen 9 5900X, изготовленного по технологии V-Cache

    Российская «Марвел-Дистрибуция» выпустила смартфоны F+ pro на отечественной ОС

    31 мая, 2021

    Intel показала работающий ноутбук на платформе Alder Lake

    Видеокарта Intel Xe-HPG DG2 появилась на фотографии

    Первые поставки NVIDIA RTX 30 LHR были ограниченными, но NVIDIA обещает их рост в июне

    Анонс материнских плат X570S PG Riptide и B550S PG Riptide для геймеров - поклонников AMD Ryzen

    Lenovo готовится выпустить принтер Xiaoxin Panda с ИИ-поддержкой

    Рендеры Huawei MatePad Pro 2 раскрыли особенности стилуса M-Pencil нового поколения

    Смартфоны Xiaomi смогут заряжаться за 8 минут

    Анонс Intel Core i7-1195G7 и i5-1155G7: новые процессоры Tiger Lake Refresh

    28 мая, 2021

    Huawei зарегистрировала торговый знак Luban

    realme изучает возможность возврата на ColorOS

    Наушники Apple AirPods 3 на подходе, AirPods Pro - только в 2022 году, возможно, вместе с HomePod

    Acer выпустил три игровых HDR-монитора Predator: CG437K S, X38 S и X28

    DigiTimes: В конце года может начаться бум складных смартфонов в сегменте ультра-премиум

    Слухи: Apple готовится добавить в свои продукты поддержку криптовалют

    Все тайны NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti раскрыты

    Компания OPPO выпустила новую серию смартфонов Reno6

    27 мая, 2021

    Российский пианист Даниил Трифонов стал глобальным амбассадором Harman Kardon

    ССЫЛКИ