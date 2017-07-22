Встретившись с проблемой обхода кода блокировки майнинга на первых видеокартах NVIDIA линейки RTX 30, компания практически полностью (за исключением RTX 3090) заменила используемый в ускорителях графический процессор. Теперь взамен взамен прежнего GA10X-302 устанавливаются новые GPU. Первые модели обновленных ускорителей уже поступили в розничные магазины. Используемая для них технология понижения производительности в операциях майнинга (LHR, Lite Hash Rate) считается бескомпромиссной.
Запуск обновлений начался с младшей, наиболее доступной видеокарты RTX 3060. Производство первой версии графического процессора GA106-300, у которого была обнаружена ошибка, уже полностью прекращено. Выпускаемый в настоящее время процессор работает только с обновленными драйверами, что исключает подмену.
Согласно имеющимся данным, производительность операций майнинга для видеокарты RTX 3060 LHR снижена с почти 50 MH/s до менее 25 MH/s. Это делает ее в значительной степени малоэффективной для «промышленного» майнинга Ethereum и открывает возможность для полноценного насыщения рынка без риска массовой скупки майнерами, как было прежде.
Однако, по слухам, не все пока идет гладко. Первоначально NVIDIA советовала своим торговым партнерам отправлять новые карты RTX 30 LHR в первую очередь в интернет-кафе в Корее, Китае и Японии. Однако, судя по откликам, первая волна поставок была довольно ограниченной. NVIDIA не справлялась с запросами, поступавшими от партнеров.
По слухам, объемы поставок новых видеокарт NVIDIA должны серьезно возрасти в ближайшее время. Но пока подтверждения с мест нет.
Ожидается, что уже в июне геймеры, как минимум в Китае, могут рассчитывать на значительный рост поступлений видеокарт RTX 3060 в местные розничные магазины. Их розничная цена будет близкой к рекомендованной, утверждают в NVIDIA. В то же время, сообщается, что на эти видеокарты сохраняется высокий спрос, поэтому продажи будут очень бойкими.
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