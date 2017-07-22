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Первые поставки NVIDIA RTX 30 LHR были ограниченными, но NVIDIA обещает их рост в июне

31 мая 2021, 20:50




Встретившись с проблемой обхода кода блокировки майнинга на первых видеокартах NVIDIA линейки RTX 30, компания практически полностью (за исключением RTX 3090) заменила используемый в ускорителях графический процессор. Теперь взамен взамен прежнего GA10X-302 устанавливаются новые GPU. Первые модели обновленных ускорителей уже поступили в розничные магазины. Используемая для них технология понижения производительности в операциях майнинга (LHR, Lite Hash Rate) считается бескомпромиссной.

Запуск обновлений начался с младшей, наиболее доступной видеокарты RTX 3060. Производство первой версии графического процессора GA106-300, у которого была обнаружена ошибка, уже полностью прекращено. Выпускаемый в настоящее время процессор работает только с обновленными драйверами, что исключает подмену.

Первые поставки NVIDIA RTX 30 LHR были ограниченными, но NVIDIA обещает рост в июне


Согласно имеющимся данным, производительность операций майнинга для видеокарты RTX 3060 LHR снижена с почти 50 MH/s до менее 25 MH/s. Это делает ее в значительной степени малоэффективной для «промышленного» майнинга Ethereum и открывает возможность для полноценного насыщения рынка без риска массовой скупки майнерами, как было прежде.

Первые поставки NVIDIA RTX 30 LHR были ограниченными, но NVIDIA обещает рост в июне


Однако, по слухам, не все пока идет гладко. Первоначально NVIDIA советовала своим торговым партнерам отправлять новые карты RTX 30 LHR в первую очередь в интернет-кафе в Корее, Китае и Японии. Однако, судя по откликам, первая волна поставок была довольно ограниченной. NVIDIA не справлялась с запросами, поступавшими от партнеров.

По слухам, объемы поставок новых видеокарт NVIDIA должны серьезно возрасти в ближайшее время. Но пока подтверждения с мест нет.

Ожидается, что уже в июне геймеры, как минимум в Китае, могут рассчитывать на значительный рост поступлений видеокарт RTX 3060 в местные розничные магазины. Их розничная цена будет близкой к рекомендованной, утверждают в NVIDIA. В то же время, сообщается, что на эти видеокарты сохраняется высокий спрос, поэтому продажи будут очень бойкими.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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