YouTube-канал Moore's Law Is Dead опубликовал один из первых снимков перспективной видеокарты Intel серии DG2, предназначенной для продвинутых пользователей - энтузиастов. Она основана на новой архитектуре дискретной графики Intel Xe-HPG, которой приписывают кодовое наименование «Niagara Falls». Эта видеокарта, предположительно, находится в разработке и в скором будущем может быть анонсирована официально.
Показанная на фотографии видеокарта действительно очень похожа на то, что написали в комментариях к снимку авторы канала. Однако на ней нет никаких логотипов Intel. Их отсутствие можно объяснить тем, что это инженерный образец, поэтому любые надписи могли быть удалены, или карта вовсе не маркировалась. На ней нет также никаких других явных указаний на использование графического процессора DG2. Поэтому информация, предоставленная авторами канала, должна рассматриваться с определенной долей недоверия.
Из слухов известно, что Intel готовит к выпуску видеокарту DG1, которая должна появиться на рынке маломощных GPU с TDP в диапазоне 15-28 Вт, и видеокарту DG2, скорее всего, предназначенную для сегмента до 45 Вт, где в этом году активно начнут появляться 8-ядерные процессоры Tiger Lake-H.
Ожидается, что в предстоящую линейку Intel DG2 войдут как минимум две видеокарты, оснащенные 384 или 512 исполнительными блоками (EU). Ранее предполагалось, что DG2 будет иметь от 128 до 256 EU. Вариант оснащения на уровне 512 EU рассматривался с большой опаской. Нынешние оценки указывают на определенные успехи, достигнутые Intel в развитии своей платформы.
По слухам, DG2 сможет нести до 16 Гбайт буферной видеопамяти, доступной через 256-битный интерфейс шины. Потенциально предполагается появление поддержки трассировки лучей и других функций DirectX 12.2, таких как шейдеры сетки, обратная связь текстуры и т.д. Это означает, что наработки DG2, вероятно, в дальнейшем станут основой для реализации графики в рамках развития карты XPG для геймеров с памятью GDDR6 и производством на базе технологических 5/6-нм узлов TSMC.
Источник: YouTube/Moore's Law Is Dead
Канал YouTube также поделился дополнительной информацией о возможных планах Intel. Сообщается, что Intel может официально представить свои видеокарты серии DG2 уже в IV квартале 2021 года, но их широкая доступность ожидается не раньше I квартала 2022 года.
С точки зрения производительности, топовая видеокарта DG2, по прогнозам, будет немного медленнее NVIDIA GeForce RTX 3080.
Intel оценивает свой будущий продукт «агрессивно» и ищет «золотую ценовую середину» в диапазоне от 349 до 499 долларов. При такой цене, считается, эта видеокарта будет пользоваться высоким спросом.
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