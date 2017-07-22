В первый день открытия международной выставки Computex 2021 - крупнейшей азиатской выставки информационных и компьютерных технологий, проводимой в Тайпее, компания Intel показала работающий ноутбук, выстроенной на новой гибридной платформе Intel Alder Lake. Представитель компании заявил в ходе анонса, что Intel уже начала активные поставки своих гибридных решений клиентам и партнерам.
Сама демонстрация не имела никаких особых деталей и представляла собой обычный показ ноутбука в работе. Но, как отметили эксперты, главным в показе было то, что впервые появилось официальное подтверждение работающей мобильной версии гибридного процессора Alder Lake.
Процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения интересны тем, что они представляют собой развитие традиционной архитектуры x86, в которую добавлена новая для этой платформы гибридная модель, напоминающая ARM big.LITTLE. Суть новизны состоит в реализации в рамках одного решения сочетания двух типов вычислительных ядер: первые - это более крупные, высокопроизводительные ядра Golden Cove, вторые - менее производительных, но более энергоэффективные ядра Gracement.
Причем, если архитектура ARM big.LITTLE была создана исключительно для использования в рамках устройств с очень низким энергопотреблением, то Intel намерена объединить на своей платформе Alder Lake устройства настольных и мобильных линеек, применяя дополнительно передовые возможности подключений PCIe 5.0 и DDR5.
К настоящему моменту уже известно, что решения на базе Alder Lake должны пройти сертификационный процесс и быть запущены в производство уже во втором полугодии 2021 года. Новые решения получат до 16 вычислительных ядер на усовершенствованном 10-нм техпроцессе SuperFin. Вместе с новой платформой появится также и встроенная графика Gen12 Xe.
Для установки процессоров потребуется переход на новые материнские платы с разъемом LGA1700. По еще неподтвержденным данным, новые процессоры смогут работать с PCIe 5.0 и DDR5. Ожидается выпуск пяти версий процессоров: Alder Lake-S для настольных ПК, Alder Lake-P для мобильных устройств, Alder Lake-M для мобильных устройств с низким энергопотреблением, Alder Lake-L взамен моделей на процессорах Atom, Alder Lake-N для решений в сфере образования (возможно, Chromebook).
Выпуск процессоров Alder Lake позволит использовать новый планировщик работы операционной системы с управлением оборудованием для обеспечения его высокой производительности.
До сих пор Intel не опубликовала официальных спецификаций будущих процессоров Alder Lake. Получить подробные данные, хотя и неофициально, удалось после недавнего обновления SiSoft Sandra - инструмента для тестирования аппаратных решений.
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