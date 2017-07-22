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Российская «Марвел-Дистрибуция» выпустила смартфоны F+ pro на отечественной ОС

01 июня 2021, 08:06




Компания «Ф-Плюс Мобайл» запустила в производство собственную линейку смартфонов под брендом F+ pro. Новые устройства, как сообщается в пресс-релизе головной компании «Марвел-Дистрибуция», полностью разработаны силами собственного R&D-подразделения по модели ODM, когда заказчик размещает заказ не только на изготовление, но и на разработку и дизайн изделия.

В линейке F+ pro представлены две модели, точные спецификации которых не приводятся. Аппаратная начинка устройств выстроена на базе процессора тайваньской Mediateк. Операционная система может быть установлена на выбор заказчика - традиционная ОС Android американской компании Google или мобильная ОС «Аврора» российской компании ООО «Открытая мобильная платформа», созданная на базе Sailfish OS, разработкой которой с 2012 года занималась финская Jolla.

Смартфоны F+ pro российской компании «Марвел-Дистрибуция» будут поставляться по прямым заказам предприятий


ОС «Аврора» была подвергнута глубокой модификации, затрагивающей все слои операционной системы. Это позволило сертифицировать ее ФСТЭК для построения ГИС-систем до 1 класса защиты включительно. Внесенные изменения коснулись ядра и загрузчиков, обеспечивающих контроль файловой системы, проверки цифровых подписей при загрузке, в том числе для программных модулей, системного слоя. Была добавлена возможность удаленного управления, защиты данных приложений, канала передачи данных, многопользовательского режима, поддержки программных токенов и многое другое. При модернизации в приложения были внесены криптометки, добавлен новый браузер собственной доработки с поддержкой средств шифрования, допустимых ГОСТ, внесены приложения для работы с документами офисных форматов и пр.

Как сообщает компания «Марвел-Дистрибуция», новые модели смартфонов соответствуют современным требованиям потребителя, что позволяет называть их «производительными». Это касается характеристик оперативной и основной памяти, наличия нескольких камер, мощности аккумулятора, присутствия чипа NFC, поддержки 4G/LTE и Wi-Fi

Преимуществом линейки F+ рro станет предоставление заказчиком сервисной поддержки любой сложности, регламент которой будет задаваться адаптивным соглашением Service Level Agreement под каждого заказчика.

Сборка устройств F+ pro будет развернута на российских производственных площадках. Первая партия изделий поступит на склады в середине лета 2021 года. С учетом того, что процесс адаптации ОС «Аврора» на смартфон занимает от 4 до 6 месяцев, отгрузка готовых устройств заказчикам может начаться уже осенью 2021 года.

Заказчик не объявил о партнерстве с торговыми розничными сетями, работающими в России. Это указывает на то, что, по всей видимости, новые модели российских смартфонов не попадут на прилавки магазинов. Производитель планирует поставлять их в B2B-канал (B2B и B2G) по заказам российских компаний. Список первых заказчиков также не назван. Нет информации и о цене гаджетов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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