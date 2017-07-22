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AMD показала прототип чиплета Ryzen 9 5900X, изготовленного по технологии V-Cache

01 июня 2021, 12:32




Генеральный директор компании AMD д-р Лиза Су представила на Computex 2021 прототип нового чиплета AMD Ryzen 9 5900X с архитектурой ядра Zen3, при изготовлении которого была применена новая технология упаковки V-Cache. Благодаря ей, удалось разместить дополнительный стек DRAM-памяти поверх матрицы вычислительных ячеек. Добавленный стек представляет собой трехмерный массив кэш-памяти третьего уровня (SRAM) емкостью 64 Мбайт.

AMD показала прототип чиплета Ryzen 9 5900X, изготовленного по технологии V-Cache


Неожиданностью стало то, что AMD показала не готовый продукт, а обычно секретный прототип, изготовленный по технологии трехмерной укладки TSMC 3D Fabric, которая сейчас дорабатывается в лаборатории AMD.

Семейство новых технологий TSMC 3DFabric было представлено в марте 2020 года. Оно охватывает сложную набор решений по конструированию двух- и трехмерных внешних и внутренних межсоединений. Их использование позволяет эффективно сочетать на одной подложке множество различных кремневых образований.

TSMC применяет для сборки собственные интерфейсные технологии TSMC-SoICTM (система на интегрированных микросхемах). Они позволяют добиваться высокой точности в проектировании конструкции и используют методологии производства, применяемые для трехмерного многослойного наложения кремния на кремниевых фабриках TSMC.

Новая технология предусматривает использование характерных кристаллических конструкций Chip-on-Wafer (CoW) и Wafer-on-Wafer (WoW). Их использование позволяет накладывать 3D-слои в виде как одинаковых, так и разнородных штампов, создавая в результате общий кристалл с заранее заложенными свойствами.

AMD показала прототип чиплета Ryzen 9 5900X, изготовленного по технологии V-Cache


На первых порах после анонса TSMC 3D Fabric компания AMD только заявляла, что изучает эти технологии трехмерной укладки стека. Предполагалось, что AMD собирается применять их для создания чиплета из стеков HBM-памяти. Позднее AMD заявила о достижении успехов в разработке новых типов упаковки на базе технологий 2.5D и 3D. Со слов AMD, они обеспечили 10-кратный и более прирост пропускной способности для каналов интерконнекта.

AMD показала прототип чиплета Ryzen 9 5900X, изготовленного по технологии V-Cache


В то же время появление буквы «Х» в обозначении «X3D» указывало на связь с гибридной моделью, указывая на возможное применение технологии для выпуска будущих гибридных процессоров. Позднее TSMC анонсировала линейку технологий 3D Fabric, ставших сочетанием полученных достижений в интеграции технологий 2.5D- и 3D-упаковки.

AMD показала прототип чиплета Ryzen 9 5900X, изготовленного по технологии V-Cache


Как отметила Лиза Су во время анонса на Computex 2021, выбранная AMD технология 3D-укладки позволяет размещать интегрированные процессорные стеки поверх друг друга. Благодаря этому, прототип нового чиплета Ryzen, показанный на Computex, получил дополнительную DRAM-память. Она работает как кэш-память L3 (третьего уровня).

AMD показала прототип чиплета Ryzen 9 5900X, изготовленного по технологии V-Cache


Принимая во внимание существующую кэш-память L3, размещаемую на каждой ПЗС-матрице чипсета Ryzen с двумя ПЗС-модулями, как например 5950X, можно предположить, что AMD удалось нарастить объем доступной кэш-памяти третьего уровня до 192 Мбайт. Как заявила AMD, использованная технология гибридной сборки V-Cache позволила повысить плотность межсоединений в 200 раз и поднять в три раза общую эффективность работы чиплета.

AMD показала прототип чиплета Ryzen 9 5900X, изготовленного по технологии V-Cache


AMD также показала результаты тестирования прототипа нового процессора Ryzen в играх. По их результатам, средний прирост производительности в отобранных играх для 12-ядерного прототипа 5900X с V-Cache над 12-ядерным процессором Ryzen 5900X составил 15% при работе на фиксированной тактовой частоте 4,0 ГГц.

AMD показала прототип чиплета Ryzen 9 5900X, изготовленного по технологии V-Cache


AMD также сообщила, что первые продукты с V-Cache будут запущены в производство в конце этого года.



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