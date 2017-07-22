NVIDIA выпустила «титановые» графические ускорители RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti на архитектуре Ampere, выделяющиеся своей высокой производительностью.
Старшая модель NVIDIA RTX 3080 Ti стоит 1199 долларов (88 200 руб.), что на 500 долларов дороже модели RTX 3080. Но этот 30% рост цены «обеспечен» 18% приростом количества установленных графических вычислительных ядер CUDA и 20% ростом буферной видеопамяти. Для геймеров - это отличный подарок.
В основе NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti использован графический процессор GA102 с 10240 ядрами CUDA.
Любой скептик сразу укажет на еще более мощную видеокарту RTX 3090, которая была выпущена в сентябре 2020 года. Она оснащена 10496 ядрами CUDA, однако для большинства понимающих это преимущество сразу покажется «косметическим». Строго говоря, RTX 3090 по-прежнему остается «самой быстрой видеокартой в линейке», но выпуск NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti поможет решить множество других задач.
Новая карта RTX 3080 Ti с тактовой частотой 1665 МГц лишь совсем немного уступает флагману RTX 3090, работающего на частоте 1695 МГц. Обе карты имеют равный уровень тепловой мощности (TDP) - 350 Вт. Поэтому RTX 3080 Ti должна обеспечить близкую производительность.
В новой ситуации RTX 3080 Ti способна составить конкуренцию RTX 3090. В первую очередь, она способна заинтересовать тех, кто не смог или не захотел купить более «тихую» модель RTX 3080. Новая карта RTX 3080 Ti оснащена бо́льшим объемом буферной памяти GDDR6X (12 Гбайт) по сравнению с 10 Гбайт у RTX 3080 и имеет более широкую шину передачи данных. Это обещает RTX 3080 Ti заметный прирост пропускной способности.
Но есть другой важный нюанс: выпуск RTX 3080 Ti поможет решить проблему покупки видеокарт RTX 3090. На текущий момент приобретение RTX 3090 для многих является проблемным из-за вымывания прежних поставок майнерами. Несмотря на то, что RTX 3090 дороже RTX 3080 Ti на 300 долларов, на нее реально сформировался катастрофический спрос. По оценкам экспертов, видеокарта RTX 3090 продается в розницу по цене около 2250 долларов (165 600 руб.). Выпуск RTX 3080 Ti поможет геймерам и разработчикам контента наконец решить эту проблему и получить в свое распоряжение достойный флагманский продукт по реальной, а не завышенной цене.
Кроме флагманской модели RTX 3080 Ti, NVIDIA также анонсировала выпуск другой видеокарты «титановой» версии - RTX 3070 Ti. В ее основе использован полноценный графический процессор GA104 с 6144 ядрами CUDA. Видеокарта оснащена 8 Гбайт буферной видеопамяти GDDR6X. Она стоит 599 долларов (44 100 руб.).
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