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AMD и Samsung ведут совместную разработку чипсета Exynos с графикой RDNA 2

01 июня 2021, 15:50




Президент и генеральный директор AMD д-р Лиза Су объявила в ходе своего выступления на выставке Computex 2021, что AMD продолжает развивать партнерское сотрудничество с компанией с Samsung. Оно проявляется, в частности, в проведении совместной разработки нового чипсета Exynos следующего поколения.

Новая разработка включет кастомную версию графического чипа на основе архитектуры AMD RDNA 2, который будет выполнять такие графические операции, как трассировка лучей и шейдинг с переменной скоростью (VRS). В дальнейшем новые возможности появятся во флагманских мобильных устройствах, оснащенных новыми чипсетами.

AMD и Samsung ведут совместную разработку чипсета Exynos на архитектуре RDNA 2


AMD и Samsung Electronics объявили о партнерстве еще в 2019 году. Оно позволит Samsung лицензировать графические аппаратные решения AMD в будущем и использовать их в своих чипсетах.

Позже Samsung объявила, что собирается выпустить новый чипсет с с графикой AMD Radeon уже в 2021 году. Повторно об этом было заявлено ранее в этом году на мероприятии, посвященном анонсу Exynos 2100.

AMD и Samsung ведут совместную разработку чипсета Exynos на архитектуре RDNA 2


Теперь генеральный директор AMD заявила на Computex 2021, что в настоящий момент она не может поделиться всеми деталями нового продукта, но получить полную информацию о новом чипсете можно будет позднее в этом году. Соответствующий анонс сделает Samsung.

По слухам, речь идет о разработке нового флагманского чипсета Exynos (предположительно это будет Exynos 2200) с графическим ускорителем AMD. Он окажется предназначен для ноутбуков Samsung под управлением Windows 10 и смартфонов линейки Galaxy S22.



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