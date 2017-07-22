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Планшет Samsung Galaxy Z Fold Tab: рендеры указывают на двухсторонний механизм складывания

01 июня 2021, 17:03




По слухам, Samsung ведет разработку своего первого складного планшета. Предположительно он будет называться Galaxy Z Fold Tab.

Планшет Samsung Galaxy Z Fold Tab: рендеры указывают на складывающийся двухсторонний механизм


Планшет Samsung Galaxy Z Fold Tab относится к устройствам смешанного типа. Он может использоваться и как смартфон, и как планшет. Возможность применения как смартфона появилась благодаря оригинальному механизму складывания, который позволяет значительно изменить форм-фактор устройства в сложенном состоянии по сравнению с разложенным.

Дизайн Samsung Galaxy Z Fold Tab предусматривает место для хранения стилуса S Pen. Его наличие усиливает потребительскую ценность устройства, позволяя сделать его более эффективным в работе. Предположительно, гаджет будет использовать принцип складывания с двумя осями, что позволяет существенно уменьшить его габаритные размеры при ношении.

Планшет Samsung Galaxy Z Fold Tab: рендеры указывают на складывающийся двухсторонний механизм


Впрочем, пока речь идет только о слухах. Поводом для их появления стали документы патента, обнародованные Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Они указывают на то, что Samsung получила патент «Способ и устройство со складным дисплеем для предоставления пользовательского интерфейса в (электронном устройстве)». Патент начал действовать с 21 мая 2021 года.

Используя материалы этого патента, можно получить представление о сценариях использования складного устройства и работе его механизма складывания. Аналогичный дизайн был запатентован также в Ведомстве США по патентам и товарным знакам. Все это позволило экспертам создать рендеры гипотетического устройства.

Планшет Samsung Galaxy Z Fold Tab: рендеры указывают на складывающийся двухсторонний механизм


Согласно формуле патента, смартфон имеет многообещающую конструкцию. Ее перспективность отмечают эксперты, указывая на новый класс устройств - большие планшеты, которые также сейчас находятся в разработке у Samsung.

Известно, что компания работает над созданием большого планшета Galaxy Tab S8 Ultra. Считается, что выбор названного механизма складывания может иметь решающее значение для увеличения популярности нового форм-фактора.

Безусловно, наличие патентов еще не означает, что подобное устройство действительно появится на массовом рынке. По крайней мере, в ближайшем будущем.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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