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Роботизированный манипулятор Canadarm2 на МКС подвергся бомбардировке космическим мусором

01 июня 2021, 18:52




Во время недавней плановой инспекции внешнего навесного оборудования Международной космической станции (МКС), проведенной 12 мая, операторы заметили в одной из штанг роботизированного манипулятора Canadarm2, около 20 лет назад установленного Канадским космическим агентством (CSA), небольшое отверстие. Анализ показал, что отверстие является результатом ударного воздействия, предположительно, со стороны космического мусора.

Роботизированный манипулятор Canadarm2 на МКС подвергся бомбардировке космическим мусором


Как сообщают операторы CSA, «несмотря на воздействие, результаты текущего анализа показывают, что производительность манипулятора осталась без изменений». Таким образом, Canadarm2 может продолжать «выполнять свои операции, включая запланированный подъем «ремонтного робота» Dextre для замены неисправного блока выключателя питания (модуля дистанционного управления питанием)».

В настоящее время неизвестно, насколько велика глубина образовавшегося отверстия. Но раз плановые работы манипулятора продолжаются, значит повреждение не затронуло важных элементов его конструкции. По счастливой случайности, образовавшаяся дыра не имеет большого значения.

Роботизированный манипулятор Canadarm2 на МКС подвергся бомбардировке космическим мусором


Однако НАСА и CSA, вероятно, захотят исправить нарушение конструкции как можно скорее, поскольку эффект может оказаться отложенным по времени.

В настоящее время в космосе официально находится более 23 000 обломков космических аппаратов. Они имеют размер от мяча для бейсбола. Все объекты находятся под постоянным наблюдением. Их перемещения отслеживается круглосуточно и без выходных для прогнозирования потенциальных столкновений.

Но существует также множество более мелких объектов, от «твердых частиц или пыли до сколов краски со спутников». Они настолько малы, что отследить их невозможно.

Независимо от размера, все названные объекты могут представлять опасность для экипажа МКС и космических конструкций.



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