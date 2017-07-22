AMD официально объявила о выводе на рынок своей давно ожидаемой амбициозной технологии повышения качества изображения FidelityFX Super Resolution (FSR). Новый продукт будет напрямую конкурировать с популярной технологией аналогичного направления NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling). Официальный запуск FSR назначен на 22 июня.
Технология AMD FidelityFX представляет собой набор из восьми отдельных инструментов с открытым исходным кодом, которые разработчики могут использовать в своих играх, оптимизируя их под архитектуры AMD RDNA и RDNA 2. Поддержка FidelityFX в играх помогает обеспечить высокое качество изображения с минимальным снижением производительности, освобождая ресурсы видеокарты для игровой динамики и впечатлений.
AMD обещает дать играм такой же прирост производительности при использовании FSR, какой можно получить от NVIDIA DLSS. Но в отличие от последней, которая совместима только при использовании видеокарт NVIDIA GeForce RTX, технология FSR может работать на всех современных видеокартах Radeon и даже на конкурирующих продуктах GeForce. Новая функциональная поддержка будет доступна также на консолях, что даст разработчикам стимул для ее поддержки и апскейлинга AMD. Поддержку FST можно получить даже на более старых видеокартах AMD Polaris, Vega и RDNA, как и на APU AMD Ryzen + Vega.
На данный момент компания AMD работает с более чем десятью игровыми студиями и разработчиками игровых движков для интеграции FSR.
Для игр обычно доступны четыре предустановки FSR: «Ultra Quality», «Quality», «Balanced» и «Performance». По утверждению AMD, они обеспечивают прирост производительности на 59% для «Ultra Quality», 102% для «Quality», 153% для «Balanced» и 206% для «Performance». Подключение FSR приобретает особое значение в играх с включенной трассировкой лучей.
По данным AMD, с помощью FSR можно получить существенный прирост производительности при разрешении контента 4K. Например, в режиме Ultra Quality средняя частота кадров на Radeon RX 6800 XT увеличивается с 49 до 78 кадр/сек.
Для сравнения, поддержка технологии NVIDIA DLSS доступна не для всех видеокарт NVIDIA. Например, она отсутствует у NVIDIA GTX 1060, потому что технология DLSS требует набора функций, который могут предоставить только видеокарты NVIDIA RTX. Именно по этой причине DLSS несовместима с графическим картами сторонних производителей и даже с собственными продуктами GeForce, выпущенными ранее RTX. С другой стороны, технология AMD FSR доступна практически на любом оборудовании, даже для пользователей GTX 1060.
Поскольку FSR относится к технологиям класса GPUOpen, проект FSR будет опубликован в виде открытого исходного кода, которым смогут бесплатно пользоваться разработчики.
AMD подтвердила, что в 2021 году FSR будет реализована в более чем 10 «игровых студиях и движках», а в 2022 году ожидается расширение поддержки со стороны других игр и игровых студий.
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