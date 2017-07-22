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AMD выводит на рынок революционную технологию FidelityFX Super Resolution (FSR)

01 июня 2021, 19:31




AMD официально объявила о выводе на рынок своей давно ожидаемой амбициозной технологии повышения качества изображения FidelityFX Super Resolution (FSR). Новый продукт будет напрямую конкурировать с популярной технологией аналогичного направления NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling). Официальный запуск FSR назначен на 22 июня.

AMD выводит на рынок революционную технологию FidelityFX Super Resolution (FSR)


Технология AMD FidelityFX представляет собой набор из восьми отдельных инструментов с открытым исходным кодом, которые разработчики могут использовать в своих играх, оптимизируя их под архитектуры AMD RDNA и RDNA 2. Поддержка FidelityFX в играх помогает обеспечить высокое качество изображения с минимальным снижением производительности, освобождая ресурсы видеокарты для игровой динамики и впечатлений.

AMD выводит на рынок революционную технологию FidelityFX Super Resolution (FSR)


AMD обещает дать играм такой же прирост производительности при использовании FSR, какой можно получить от NVIDIA DLSS. Но в отличие от последней, которая совместима только при использовании видеокарт NVIDIA GeForce RTX, технология FSR может работать на всех современных видеокартах Radeon и даже на конкурирующих продуктах GeForce. Новая функциональная поддержка будет доступна также на консолях, что даст разработчикам стимул для ее поддержки и апскейлинга AMD. Поддержку FST можно получить даже на более старых видеокартах AMD Polaris, Vega и RDNA, как и на APU AMD Ryzen + Vega.

AMD выводит на рынок революционную технологию FidelityFX Super Resolution (FSR)


На данный момент компания AMD работает с более чем десятью игровыми студиями и разработчиками игровых движков для интеграции FSR.

Для игр обычно доступны четыре предустановки FSR: «Ultra Quality», «Quality», «Balanced» и «Performance». По утверждению AMD, они обеспечивают прирост производительности на 59% для «Ultra Quality», 102% для «Quality», 153% для «Balanced» и 206% для «Performance». Подключение FSR приобретает особое значение в играх с включенной трассировкой лучей.

По данным AMD, с помощью FSR можно получить существенный прирост производительности при разрешении контента 4K. Например, в режиме Ultra Quality средняя частота кадров на Radeon RX 6800 XT увеличивается с 49 до 78 кадр/сек.

AMD выводит на рынок революционную технологию FidelityFX Super Resolution (FSR)


Для сравнения, поддержка технологии NVIDIA DLSS доступна не для всех видеокарт NVIDIA. Например, она отсутствует у NVIDIA GTX 1060, потому что технология DLSS требует набора функций, который могут предоставить только видеокарты NVIDIA RTX. Именно по этой причине DLSS несовместима с графическим картами сторонних производителей и даже с собственными продуктами GeForce, выпущенными ранее RTX. С другой стороны, технология AMD FSR доступна практически на любом оборудовании, даже для пользователей GTX 1060.

AMD выводит на рынок революционную технологию FidelityFX Super Resolution (FSR)


Поскольку FSR относится к технологиям класса GPUOpen, проект FSR будет опубликован в виде открытого исходного кода, которым смогут бесплатно пользоваться разработчики.

AMD подтвердила, что в 2021 году FSR будет реализована в более чем 10 «игровых студиях и движках», а в 2022 году ожидается расширение поддержки со стороны других игр и игровых студий.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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