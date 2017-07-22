РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AMD добавит графику RDNA 2 в развлекательную систему автомобилей TESLA

01 июня 2021, 23:02




AMD официально подтвердила свое участие как OEM-производителя в разработке автономной информационно-развлекательной системы для автомобилей Tesla Model X и Model S. За счет внедрения графической платформы RDNA 2 компания готова обеспечить системе высокую вычислительную производительность.

По данным TESLA, ее информационно-развлекательная система будет построена на платформе Tesla Gaming Arcade. Она предусматривает оснащение базовым 17-дюймовым дисплеем с разрешением 2200x1300 пикселей и «кинематографическим» соотношением сторон, а также дополнительным экраном для пассажиров второго ряда.

AMD добавит графику RDNA 2 в информационно-развлекательную системы для автомобилей TESLA Model S и Model X


Вычислительная мощность информационно-развлекательной системы автомобиля оценивается на уровне 10 TFLOPS. Это соответствует уровню игровых консолей нынешнего поколения, таких как Sony PS5. Информационно-развлекательная система совместима с беспроводным контроллером, что позволит пассажирам, находясь на любом месте, принимать участие в играх.

AMD добавит графику RDNA 2 в информационно-развлекательную системы для автомобилей TESLA Model S и Model X


Об использовании графики AMD RDNA 2 в Tesla Model S стало известно из ранних слухов. Как сообщил Патрик Шур, один из заслуживающих доверия источников, для аппаратной системы TESLA Model S выбран графический процессор Navi 23.

Об этих моделях известно пока не так много. Графический процессор Navi 21 представлен в топовых и флагманских моделях, процессор Navi 22 ориентирован на массовый сегмент. Графический процессор Navi 23 нацелен на сегмент начального уровня, но он также подходит для игровых консолей.

AMD добавит графику RDNA 2 в информационно-развлекательную системы для автомобилей TESLA Model S и Model X


Компания TESLA Motors недавно опубликовала блок-схему, где графический процессор Navi 23 показан как элемент информационно-развлекательной системы Tesla Model S 2021. Он имеет интерфейс, на базе 128-разрядной шины передачи данных, и оснащен четырьмя модулями DRAM типа GDDR6 объемом по 2 Гбайт. В итоге общая емкость буферной памяти составляет 8 Гбайт. При пропускной способности памяти 14 Гбит/с суммарная пропускная способность системы составит 224 Гбит/с. Графический процессор AMD Navi 23 будет подключаться через основной разъем по каналу PCIe Gen 3 x8 и и получит поддержку HDMI 1.4.

К настоящему времени нет полной спецификации графической подсистемы Tesla. Можно предположить, что Navi 23 будет иметь максимум 32 вычислительных блока или 2048 ядер. Для достижения вычислительной мощности в 10 TFLOPS ему потребуется работа на тактовой частоте 2,44 ГГц.

AMD добавит графику RDNA 2 в информационно-развлекательную системы для автомобилей TESLA Model S и Model X


Среди других деталей, упомянутых в блок-схеме, указываются 4-фазный регулятор мощности, термодиоды и генератор на 100 МГц. Информации о тепловой мощности (TDP) нет.

Илон Маск также прокомментировал возможности системы для Tesla. Он упомянул, что она позволит играть в Cyberpunk 2077. Этот комментарий позволяет утверждать, что GPU имеет высокую вычислительную мощность, достаточную для запуска любых игр, выпущенных на сегодняшний день.

AMD добавит графику RDNA 2 в информационно-развлекательную системы для автомобилей TESLA Model S и Model X




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Gigabyte обновил прошивку лимитера майнинга в видеокартах RTX 3060 Rev 2.0
  • GPU-Z показал данные по графическому ускорителю NVIDIA RTX 3050 Ampere
  • Новые ограничители майнинга на картах NVIDIA GeForce RTX 3060 появятся в середине мая
  • Производительность майнинг-карты ASUS CMP 40HX превысила эталонную на 21,5%
  • ASIC-майнер Bitmain Antminer E9 зарабатывает по 442 500 руб./мес. на Etherium

    • следующая новость
    Huawei будет развертывать 5G-сети в Италии, несмотря на санкции США

    предыдущая новость
    AMD выводит на рынок революционную технологию FidelityFX Super Resolution (FSR)

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшая материнская плата Лучшая оперативная память Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 июня, 2021

    Cougar выпустил геймерский стол премиум-класса Mars Pro 150 с RGB-подсветкой

    Huawei везет в Россию игровой монитор MateView GT

    Huawei будет развертывать 5G-сети в Италии, несмотря на санкции США

    1 июня, 2021

    AMD добавит графику RDNA 2 в развлекательную систему автомобилей TESLA

    AMD выводит на рынок революционную технологию FidelityFX Super Resolution (FSR)

    Роботизированный манипулятор Canadarm2 на МКС подвергся бомбардировке космическим мусором

    Планшет Samsung Galaxy Z Fold Tab: рендеры указывают на двухсторонний механизм складывания

    AMD и Samsung ведут совместную разработку чипсета Exynos с графикой RDNA 2

    Анонс Nvidia RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti: флагманские подарки для геймеров

    AMD показала прототип чиплета Ryzen 9 5900X, изготовленного по технологии V-Cache

    Российская «Марвел-Дистрибуция» выпустила смартфоны F+ pro на отечественной ОС

    31 мая, 2021

    Intel показала работающий ноутбук на платформе Alder Lake

    Видеокарта Intel Xe-HPG DG2 появилась на фотографии

    Первые поставки NVIDIA RTX 30 LHR были ограниченными, но NVIDIA обещает их рост в июне

    Анонс материнских плат X570S PG Riptide и B550S PG Riptide для геймеров - поклонников AMD Ryzen

    Lenovo готовится выпустить принтер Xiaoxin Panda с ИИ-поддержкой

    Рендеры Huawei MatePad Pro 2 раскрыли особенности стилуса M-Pencil нового поколения

    Смартфоны Xiaomi смогут заряжаться за 8 минут

    Анонс Intel Core i7-1195G7 и i5-1155G7: новые процессоры Tiger Lake Refresh

    28 мая, 2021

    Huawei зарегистрировала торговый знак Luban

    ССЫЛКИ