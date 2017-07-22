AMD официально подтвердила свое участие как OEM-производителя в разработке автономной информационно-развлекательной системы для автомобилей Tesla Model X и Model S. За счет внедрения графической платформы RDNA 2 компания готова обеспечить системе высокую вычислительную производительность.
По данным TESLA, ее информационно-развлекательная система будет построена на платформе Tesla Gaming Arcade. Она предусматривает оснащение базовым 17-дюймовым дисплеем с разрешением 2200x1300 пикселей и «кинематографическим» соотношением сторон, а также дополнительным экраном для пассажиров второго ряда.
Вычислительная мощность информационно-развлекательной системы автомобиля оценивается на уровне 10 TFLOPS. Это соответствует уровню игровых консолей нынешнего поколения, таких как Sony PS5. Информационно-развлекательная система совместима с беспроводным контроллером, что позволит пассажирам, находясь на любом месте, принимать участие в играх.
Об использовании графики AMD RDNA 2 в Tesla Model S стало известно из ранних слухов. Как сообщил Патрик Шур, один из заслуживающих доверия источников, для аппаратной системы TESLA Model S выбран графический процессор Navi 23.
Об этих моделях известно пока не так много. Графический процессор Navi 21 представлен в топовых и флагманских моделях, процессор Navi 22 ориентирован на массовый сегмент. Графический процессор Navi 23 нацелен на сегмент начального уровня, но он также подходит для игровых консолей.
Компания TESLA Motors недавно опубликовала блок-схему, где графический процессор Navi 23 показан как элемент информационно-развлекательной системы Tesla Model S 2021. Он имеет интерфейс, на базе 128-разрядной шины передачи данных, и оснащен четырьмя модулями DRAM типа GDDR6 объемом по 2 Гбайт. В итоге общая емкость буферной памяти составляет 8 Гбайт. При пропускной способности памяти 14 Гбит/с суммарная пропускная способность системы составит 224 Гбит/с. Графический процессор AMD Navi 23 будет подключаться через основной разъем по каналу PCIe Gen 3 x8 и и получит поддержку HDMI 1.4.
К настоящему времени нет полной спецификации графической подсистемы Tesla. Можно предположить, что Navi 23 будет иметь максимум 32 вычислительных блока или 2048 ядер. Для достижения вычислительной мощности в 10 TFLOPS ему потребуется работа на тактовой частоте 2,44 ГГц.
Среди других деталей, упомянутых в блок-схеме, указываются 4-фазный регулятор мощности, термодиоды и генератор на 100 МГц. Информации о тепловой мощности (TDP) нет.
Илон Маск также прокомментировал возможности системы для Tesla. Он упомянул, что она позволит играть в Cyberpunk 2077. Этот комментарий позволяет утверждать, что GPU имеет высокую вычислительную мощность, достаточную для запуска любых игр, выпущенных на сегодняшний день.
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