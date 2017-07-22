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Huawei будет развертывать 5G-сети в Италии, несмотря на санкции США

02 июня 2021, 10:05




Итальянский филиал Vodafone получил разрешение местного регулятора на использование оборудования Huawei для построения своей сети 5G в Италии, сообщает Reuters. Согласно официальным источникам, разрешение на сделку между Vodafone и Huawei было подписано 20 мая премьер-министром Марио Драги.

Достигнутое решение стало знаковым не только для Италии, но и для всей Европы и других стран. Оно отражает, что оборудование Huawei для сетей 5G не уступает по совместимости продуктам других производителей с точки зрения поддержки клиентского и операторского оборудования и программных средств. В условиях глобальной блокады Huawei, вызванной ее присутствием в санкционных списках США, это является важным подтверждением отсутствия фактических препятствий для использования оборудования Huawei.

Huawei будет развертывать сети 5G Vodafone в Италии, несмотря на санкции США


В то же время итальянское правительство ввело ряд условий, которые задают дополнительные требования для реализации подписанной сделки. Они включают вводимые ограничения на удаленное вмешательство Huawei для устранения технических сбоев и чрезвычайно высокий порог установленной безопасности.

Исходя из условий, Италия может в любой момент заблокировать или наложить жесткие ограничения на сделки с неевропейскими поставщиками в рамках реализации итальянской законодательной программы «Golden powers». Речь идет о взаимоотношениях с компаниями, имеющие стратегическое значение для экономики страны, которые регулируются особым разделом местного законодательства.

Как отмечают источники, разработка проекта с Huawei велась в то время, когда США запретили использовать оборудование компании в своей стране, а также лоббирования планов своих союзников по всему миру, включая Италию, чтобы отсечь Huawei от участия в развертывании инфраструктуры 5G следующего поколения. Причиной введенных против китайских компаний санкций правительство США называет обеспокоенность в отношении национальной безопасности.

В итоге Италия не полностью запретила Huawei использовать инфраструктуру 5G, а только ужесточила свою позицию в отношении компании. Для Huawei данный договор можно рассматривать как значительный успех, потому что речь идет о соглашении с итальянским филиалом британской компании Vodafone, который является одним из наиболее значимых телеком-операторов Европы.



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