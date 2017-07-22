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Huawei везет в Россию игровой монитор MateView GT

02 июня 2021, 11:31




Huawei официально анонсировала свой первый набор автономных мониторов, выпущенных для глобального рынка - модели MateView и MateView GT.

Первая модель Huawei MateView предназначена для профессионалов. Это - широкий, 28,2-дюймовый IPS-монитор с разрешением 3840x2560 пикселей. Его дизайн выглядит необычно из-за немного непривычного соотношения сторон (3:2). Секрет такого выбора - при таком форм-факторе можно разместить на экране значительно больше контента.

Huawei везет в Россию игровой монитор MateView GT и, возможно, модель MateView для профессионалов


Максимальная яркость дисплея - 500 нит, соотношение площади экрана ко всей поверхности - 94%. Монитор обеспечивает 98%-ное покрытие цветовой гаммы DCI-P3 и 100% в sRGB, что является важным требованием для профессионалов в области медиа.

Эксперты отмечают минималистский стиль дисплея Huawei MateView с ультратонкими рамками со всех сторон, отмечая также богатый набор функций.

Что касается интерфейса, то монитор Huawei MateView оснащен двумя портами USB-C: один порт предназначен для питания, другой для передачи данных и внешней зарядки с мощностью до 65 Вт.

Монитор оснащен двумя портами USB 3.0, HDMI 2.0, MiniDP и 3,5-мм аудиоразъемом. Есть также разъем для микрофона.

Huawei везет в Россию игровой монитор MateView GT и, возможно, модель MateView для профессионалов


Вторая модель - игровой монитор Huawei MateView GT. Ее выделяет более изысканный дизайн. Монитор представляет собой изогнутый, большой 34-дюймовый дисплей с кривизной 1500R и максимальной яркостью 350 нит. Разрешение дисплея - 3440х1440 пикселей.

Для этой модели выбран более привычный форм-фактор: «кинематографическое» соотношение сторон 21:9. Контрастность - 4000:1, максимальная частота обновления - 165 Гц. Дисплей сертифицирован на отсутствие вредного излучения TÜV Rheinland Eye Care. Это означает, что он безопасен для глаз даже после долгих игровых сессий

Huawei везет в Россию игровой монитор MateView GT и, возможно, модель MateView для профессионалов

Huawei MateView GT


MateView GT имеет звуковую панель, встроенную в основание монитора. Его саундбар состоит из двух динамиков мощностью 5 Вт.

Глобальные поставки обеих модели начнутся через несколько недель. Игровая модель MateView GT будет продаваться в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе, а также в странах Скандинавии, на Ближнем Востоке, в Африке, России, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Западно-Европейском союзе, Японии и других странах.

Монитор MateView ориентирован на профессионалов, но компания пока не сообщила подробностей о планах его поставки и доступности.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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