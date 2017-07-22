Huawei официально анонсировала свой первый набор автономных мониторов, выпущенных для глобального рынка - модели MateView и MateView GT.
Первая модель Huawei MateView предназначена для профессионалов. Это - широкий, 28,2-дюймовый IPS-монитор с разрешением 3840x2560 пикселей. Его дизайн выглядит необычно из-за немного непривычного соотношения сторон (3:2). Секрет такого выбора - при таком форм-факторе можно разместить на экране значительно больше контента.
Максимальная яркость дисплея - 500 нит, соотношение площади экрана ко всей поверхности - 94%. Монитор обеспечивает 98%-ное покрытие цветовой гаммы DCI-P3 и 100% в sRGB, что является важным требованием для профессионалов в области медиа.
Эксперты отмечают минималистский стиль дисплея Huawei MateView с ультратонкими рамками со всех сторон, отмечая также богатый набор функций.
Что касается интерфейса, то монитор Huawei MateView оснащен двумя портами USB-C: один порт предназначен для питания, другой для передачи данных и внешней зарядки с мощностью до 65 Вт.
Монитор оснащен двумя портами USB 3.0, HDMI 2.0, MiniDP и 3,5-мм аудиоразъемом. Есть также разъем для микрофона.
Вторая модель - игровой монитор Huawei MateView GT. Ее выделяет более изысканный дизайн. Монитор представляет собой изогнутый, большой 34-дюймовый дисплей с кривизной 1500R и максимальной яркостью 350 нит. Разрешение дисплея - 3440х1440 пикселей.
Для этой модели выбран более привычный форм-фактор: «кинематографическое» соотношение сторон 21:9. Контрастность - 4000:1, максимальная частота обновления - 165 Гц. Дисплей сертифицирован на отсутствие вредного излучения TÜV Rheinland Eye Care. Это означает, что он безопасен для глаз даже после долгих игровых сессий
Huawei MateView GT
MateView GT имеет звуковую панель, встроенную в основание монитора. Его саундбар состоит из двух динамиков мощностью 5 Вт.
Глобальные поставки обеих модели начнутся через несколько недель. Игровая модель MateView GT будет продаваться в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе, а также в странах Скандинавии, на Ближнем Востоке, в Африке, России, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Западно-Европейском союзе, Японии и других странах.
Монитор MateView ориентирован на профессионалов, но компания пока не сообщила подробностей о планах его поставки и доступности.
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