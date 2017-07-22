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Cougar выпустил геймерский стол премиум-класса Mars Pro 150 с RGB-подсветкой

02 июня 2021, 13:21




Компания Cougar анонсировала выпуск геймерского компьютерного стола премиум-класса с RGB-подсветкой Mars Pro 150.

Габаритные размеры стола - 152 х 74,93 x 76,2 см. Это - удобный, привычный формат.

Cougar выпустил геймерский стол премиум-класса Mars Pro 150 с RGB-подсветкой


Принадлежность к премиум-классу требует использования материалов высокого качества. В данном случае выбор был сделан в пользу углеродного волокна с характерной поверхностной текстурой. Он позволяет чувствовать приятную шероховатость, которая в то же время не тормозит движения рук.

Геймерский стиль выделяется также двумя полосками RGB-подсветки. Они справа и слева по краям стола и помогают создать игровую атмосферу.

Cougar выпустил геймерский стол премиум-класса Mars Pro 150 с RGB-подсветкой


Еще один важный настольный элемент - это концентратор. Он размещен на заднем торце стола. Концентратор можно использоваться для сквозного подключения нескольких мониторов.

Cougar выпустил геймерский стол премиум-класса Mars Pro 150 с RGB-подсветкой


Через это устройство можно обслуживать два разъема USB 3.0 A, один разъем USB Type-C, один разъем для микрофона и один аудиоразъем для наушников. Для подключения монитора доступен разъем USB Type-C, что избавляет от необходимости повторного перекидывания кабелей при подключении с ноутбука.

Вертикальное положение игрового стола регулируется по трем предустановленным позициям: 29,5, 31,5 или 33,5 дюйма (74,93, 80 и 85,09 см).

Cougar выпустил геймерский стол премиум-класса Mars Pro 150 с RGB-подсветкой


Информации о ценах пока нет.



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