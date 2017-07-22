Габаритные размеры стола - 152 х 74,93 x 76,2 см. Это - удобный, привычный формат.
Принадлежность к премиум-классу требует использования материалов высокого качества. В данном случае выбор был сделан в пользу углеродного волокна с характерной поверхностной текстурой. Он позволяет чувствовать приятную шероховатость, которая в то же время не тормозит движения рук.
Геймерский стиль выделяется также двумя полосками RGB-подсветки. Они справа и слева по краям стола и помогают создать игровую атмосферу.
Еще один важный настольный элемент - это концентратор. Он размещен на заднем торце стола. Концентратор можно использоваться для сквозного подключения нескольких мониторов.
Через это устройство можно обслуживать два разъема USB 3.0 A, один разъем USB Type-C, один разъем для микрофона и один аудиоразъем для наушников. Для подключения монитора доступен разъем USB Type-C, что избавляет от необходимости повторного перекидывания кабелей при подключении с ноутбука.
Вертикальное положение игрового стола регулируется по трем предустановленным позициям: 29,5, 31,5 или 33,5 дюйма (74,93, 80 и 85,09 см).
Информации о ценах пока нет.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".