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Анонс MSI SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition: подарочная видеокарта в честь 35-летия MSI

02 июня 2021, 14:54




Компания MSI, отмечающая в этом году свое 35-летие, показала на мероприятии «Tech Meets Aesthetic Computex» свою новую премиальную подарочную видеокарту с тремя охлаждающими вентиляторами, получившую название SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition. Продукт появится в ограниченной партии, о сроках поставки в магазины пока не сообщается.

В честь своего 35-летия MSI выпустил подарочную видеокарту SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition


Новый продукт - это специальное издание видеокарты, которая, по мнению экспертов, является кастомной версией модели RTX 3090. Ее отличает индивидуальный дизайн, использующий новое решение охлаждения Tri Frozr 2S разработки MSI. Эта кулерная система предусматривает установку трех вентиляторов, радиатора оптимизированной конструкции, прокладку тепловых трубок и установку высокотеплоемкой контактной пластины. Эти элементы, собранные в единую систему, обеспечивают быстрый отвод тепла от элементов видеокарты. Их возможностей должно быть достаточно для отвода мощности 350 Вт из расчета, что это действительно версия видеокарты RTX 3090.

В честь своего 35-летия MSI выпустил подарочную видеокарту SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition


Дизайн модели RTX 3090 SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition отличается также цветовой схемой по сравнению с традиционной серией SUPRIM, в которой используется матовый алюминий.

В честь своего 35-летия MSI выпустил подарочную видеокарту SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition


MSI не раскрывает полные характеристики новой видеокарты, но обещает предоставить более подробную информацию в будущем. MSI даже не подтвердила, что модель является кастомной версией RTX 3090, но по разъему NVLink можно безошибочно определить, что это действительно карта NVIDIA серии RTX.

В честь своего 35-летия MSI выпустил подарочную видеокарту SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition


В честь своего 35-летия MSI выпустил подарочную видеокарту SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition


Поскольку это специальное издание видеокарты, то сроки ее появления в розничных магазинах не называются.

В честь своего 35-летия MSI выпустил подарочную видеокарту SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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