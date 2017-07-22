Компания MSI, отмечающая в этом году свое 35-летие, показала на мероприятии «Tech Meets Aesthetic Computex» свою новую премиальную подарочную видеокарту с тремя охлаждающими вентиляторами, получившую название SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition. Продукт появится в ограниченной партии, о сроках поставки в магазины пока не сообщается.
Новый продукт - это специальное издание видеокарты, которая, по мнению экспертов, является кастомной версией модели RTX 3090. Ее отличает индивидуальный дизайн, использующий новое решение охлаждения Tri Frozr 2S разработки MSI. Эта кулерная система предусматривает установку трех вентиляторов, радиатора оптимизированной конструкции, прокладку тепловых трубок и установку высокотеплоемкой контактной пластины. Эти элементы, собранные в единую систему, обеспечивают быстрый отвод тепла от элементов видеокарты. Их возможностей должно быть достаточно для отвода мощности 350 Вт из расчета, что это действительно версия видеокарты RTX 3090.
Дизайн модели RTX 3090 SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition отличается также цветовой схемой по сравнению с традиционной серией SUPRIM, в которой используется матовый алюминий.
MSI не раскрывает полные характеристики новой видеокарты, но обещает предоставить более подробную информацию в будущем. MSI даже не подтвердила, что модель является кастомной версией RTX 3090, но по разъему NVLink можно безошибочно определить, что это действительно карта NVIDIA серии RTX.
Поскольку это специальное издание видеокарты, то сроки ее появления в розничных магазинах не называются.
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