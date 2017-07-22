Компания Canon раскрыла особенности новой, недавно анонсированной профессиональной беззеркальной камеры EOS R3, которая отличается высокими характеристиками скорости работы и производительности. Ее система слежения с автоматической фокусировкой стала настолько совершенной, что позволяет уверенно снимать даже спортивные события, в том числе авто- и мотогонки, дикую природу и проводить динамичные фото- и видеорепортажи, в том числе с записью видео 4K с избыточной дискретизацией.
Уже стало привычным преимущество используемой системы EOS R. Она позволяет добиваться высокого качества фотоизображения, используя сочетание байонета RF с объективами Canon RF. Например, обновленная модель EOS R3 позволяет удерживать в фокусе быстро движущиеся объекты, благодаря технологии автофокусировки Dual Pixel CMOS AF. Эта система обеспечивает получение достойного результата даже при съемке в формате RAW со скоростью 30 кадр/с.
Canon провела серьезную работу по оптимизации камеры. Если в предыдущих моделях EOS R5 и EOS R6 имеющаяся технология следящей автофокусировки позволяла уверенно снимать людей и животных, в том числе и птиц, то в новой EOS R3 уверенная съемка распространяется гораздо дальше, например, на быстро едущий гоночный автомобиль или мотоцикл. При этом камера способна сохранять фокусировку в условиях практически полной темноты - при освещенности -7EV и ниже.
Инженеры Canon предложили новый способ установки центра фокуса «по взгляду». Эта уникальная технология управления позволяет динамично выбирать точку автофокусировки движением глаза, расширяя творческие возможности пользователей EOS R3 и позволяя мгновенно реагировать на события, происходящие в кадре.
Улучшена система стабилизации изображения. Она позволяет EOS R3 компенсировать до 8 ступеней экспозиции, исключая появление смазанных кадров из-за дрожания камеры. Стабилизация стала комбинированной и реализуется путем смещения датчика внутри камеры в паре со встроенным оптическим стабилизатором, который имеется в различных объективах для байонета RF.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro. Эта камера Razer Kiyo Pro потенциально способна стать лучшим другом стримеров, удалённых сотрудников и обычных экстравертов. Она оснащается большим светочувствительным сенсором, может записывать Full HD видео на 60 к/с, поддерживает HDR и предлагает множество опций для тонкой настройки. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг - это призвание".