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Canon раскрыла тайны флагманской беззеркалки Canon EOS R3

02 июня 2021, 16:38




Компания Canon раскрыла особенности новой, недавно анонсированной профессиональной беззеркальной камеры EOS R3, которая отличается высокими характеристиками скорости работы и производительности. Ее система слежения с автоматической фокусировкой стала настолько совершенной, что позволяет уверенно снимать даже спортивные события, в том числе авто- и мотогонки, дикую природу и проводить динамичные фото- и видеорепортажи, в том числе с записью видео 4K с избыточной дискретизацией.

Canon раскрыл секреты высокоскоростной следящей автофокусировки новой камеры EOS R3


Уже стало привычным преимущество используемой системы EOS R. Она позволяет добиваться высокого качества фотоизображения, используя сочетание байонета RF с объективами Canon RF. Например, обновленная модель EOS R3 позволяет удерживать в фокусе быстро движущиеся объекты, благодаря технологии автофокусировки Dual Pixel CMOS AF. Эта система обеспечивает получение достойного результата даже при съемке в формате RAW со скоростью 30 кадр/с.

Canon провела серьезную работу по оптимизации камеры. Если в предыдущих моделях EOS R5 и EOS R6 имеющаяся технология следящей автофокусировки позволяла уверенно снимать людей и животных, в том числе и птиц, то в новой EOS R3 уверенная съемка распространяется гораздо дальше, например, на быстро едущий гоночный автомобиль или мотоцикл. При этом камера способна сохранять фокусировку в условиях практически полной темноты - при освещенности -7EV и ниже.

Canon раскрыл секреты высокоскоростной следящей автофокусировки новой камеры EOS R3


Инженеры Canon предложили новый способ установки центра фокуса «по взгляду». Эта уникальная технология управления позволяет динамично выбирать точку автофокусировки движением глаза, расширяя творческие возможности пользователей EOS R3 и позволяя мгновенно реагировать на события, происходящие в кадре.

Canon раскрыл секреты высокоскоростной следящей автофокусировки новой камеры EOS R3


Улучшена система стабилизации изображения. Она позволяет EOS R3 компенсировать до 8 ступеней экспозиции, исключая появление смазанных кадров из-за дрожания камеры. Стабилизация стала комбинированной и реализуется путем смещения датчика внутри камеры в паре со встроенным оптическим стабилизатором, который имеется в различных объективах для байонета RF.



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