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G.SKILL представил кобрендовый комплект модулей памяти Trident Z Maverik DDR4

02 июня 2021, 17:41




Тайваньская компания G.SKILL объявила о выпуске кобрендингового (с компанией MSI) комплекта модулей памяти Trident Z Maverik DDR4. Они предназначены для геймерского набора MPG GAMING MAVERIK, выпускаемого MSI.

Набор MPG GAMING MAVERIK представляет собой сбалансированную подборку из высокопроизводительных комплектующих геймерского класса, используя которые, можно собрать мощный игровой настольный компьютер, привлекательный по дизайну и производительности.

G.SKILL представил кобрендовый комплект модулей памяти Trident Z Maverik DDR4


Комплект модулей памяти Trident Z Maverik DDR4 имеет емкость 32 Гбайт и составлен из двух модулей по 16 Гбайт. Он продолжает серию Trident Z компании G.SKILL, которая была отмечена различными наградами. Со слов разработчика, Trident Z Maverik «подчеркивает яркий стиль набора MSI MPG GAMING MAVERIK и созвучен с его дизайном, выстроенным с применением цифрового эквалайзера». Модули памяти отличаются высокой производительностью характерной для DDR4-3600.

G.SKILL представил кобрендовый комплект модулей памяти Trident Z Maverik DDR4


Базовый геймерский комплект MPG GAMING MAVERIK, который выпускает компания MSI, построен на платформе Intel Z590. Его дизайн выделяется наличием упомянутого цифрового эквалайзера и гладкой косой планкой на переднем радиаторе из полированного алюминия.

При подготовке комплекта каждый модуль памяти Trident Z Maverik проходит ручную проверку, в том числе с проведением строгой процедуры тестирования G.SKILL с целью подтверждения его надежности и производительности.

G.SKILL представил кобрендовый комплект модулей памяти Trident Z Maverik DDR4


Trident Z Maverik будет продаваться только вместе с комплектом MPG GAMING MAVERIK.



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