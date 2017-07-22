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Анонс умных часов серии Huawei Watch 3: впервые на платформе HarmonyOS 2

02 июня 2021, 19:26




Компания Huawei объявила о выпуске двух новых моделей смарт-часов - Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro. Их самой яркой особенностью стала используемая программная платформы. Впервые смарт-часы выпускаются под управлением новой операционной системы Huawei HarmonyOS 2.

Анонс умных часов серии Huawei Watch 3: впервые на платформе HarmonyOS 2


История выпуска умных часов Huawei Watch началась шесть лет назад. Первая модель Huawei Watch появилась в 2015 году и работала на платформе Android Wear. Вторая модель - Huawei Watch 2 - появилась в 2017 году, ее операционная система «подросла» до Android Wear 2. С тех пор Huawei не предлагала новых продуктов в этой линейке.

Такой длительный перерыв в Huawei объяснили отсутствием «интуитивной ОС». Теперь такая ОС появилась - Huawei HarmonyOS 2. Новые смарт-часы Huawei не будут продуктом «только для Китая». Ожидается, что они появятся сразу на глобальном рынке.

Анонс умных часов серии Huawei Watch 3: впервые на платформе HarmonyOS 2


Главными достоинствами новых моделей серии Huawei Watch 3 называют постоянный мониторинг здоровья владельца часов и контроль за тренировками. Новые модели отличаются долгим временем автономной работы и наличием высокоточных датчиков, в том числе для определения температуры тела.

Полированный корпус смарт-часов изготавливается из нержавеющей стали. Он дополнен панелью с изогнутым 3D-стеклом и большим ярким дисплеем. В моделях серии Huawei Watch 3 впервые появилось колесико Crown с 3D-вращением и тактильным откликом. Благодаря точному обнаружению движения пальцев владелец часов может увеличивать изображения и аккуратно перемещаться в меню, интуитивно работать с модулями HarmonyOS.

Анонс умных часов серии Huawei Watch 3: впервые на платформе HarmonyOS 2


Смарт-часы серии Huawei Watch 3 дебютируют с широким выбором циферблатов и ремешков. Благодаря им можно персонализировать модель в широком диапазоне, выбирая понравившиеся элементы среди инновационных и интересных тем, включающих игры и короткие видео. Циферблат стало проще подобрать под ремешки из нейлона, кожи, нержавеющей стали и титана, добиваясь получения аксессуара для любого стиля и внешнего вида владельца.

Анонс умных часов серии Huawei Watch 3: впервые на платформе HarmonyOS 2


Huawei Watch 3 Series поддерживают независимую связь. После активации сервиса eSIM на смартфоне пользователи смогут обмениваться номерами телефонов, голосовыми данными и планированием событий между смартфоном и смарт-часами. Для ответа на входящие звонки MeeTime достаточно простого нажатия на уведомление.

Во время путешествий часы серии Huawei Watch 3 можно превратить в персонального ассистента, который подскажет информацию о такси или статусе авиарейса.

Анонс умных часов серии Huawei Watch 3: впервые на платформе HarmonyOS 2


Новые часы Huawei Watch 3 поставляются с предустановленным магазином приложений AppGallery, из которого можно скачать сторонние приложения.

Часы серии Huawei Watch 3 Series рассматриваются как профессиональный ассистент для фитнеса. В них предлагается более 100 режимов тренировок, высокоточное определение температуры, обнаружение падения, выдача предупреждений SOS. Имеются функции мониторинга пульса, содержания кислорода в крови, контроля сна и отслеживания давления.

Анонс умных часов серии Huawei Watch 3: впервые на платформе HarmonyOS 2


Часы серии Huawei Watch 3 предлагают комплексную защиту приватных данных. Они требуют согласия на ввод любой информации. Данные при передаче защищаются средствами шифрования HTTPS.

Модель Huawei Watch 3 Pro может работать без подзарядки до пяти дней в смарт-режиме и до 21-го дня в режиме ультра-долгой автономной работы. Huawei Watch 3 может работать до трех дней в смарт-режиме и до 14-ти дней в режиме ультра.

Анонс умных часов серии Huawei Watch 3: впервые на платформе HarmonyOS 2


Дата начала продаж, конфигурация и стоимость смарт-часов будут зависеть от региона продаж.



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