Компания Huawei анонсировала выпуск первого планшета на основе собственной ОС HarmonyOS 2 - модель HUAWEI MatePad Pro.
Планшет HUAWEI MatePad Pro оснащен 12,6-дюймовым OLED-экраном FullView с разрешением WQXGA (2560х1600 пикселей). Благодаря соотношению сторон 16:10 и рамкам шириной 5,6 мм полезная площадь экрана составляет 90%. Контрастность - 1 000 000:1.
Дисплей обеспечивает широкий цветовой охват по DCI-P3 и точную цветопередачу (∆E <0,5 ), не уступая уровню профессиональных мониторов. Это позволяет фотографам и дизайнерам использовать его как портативный второй монитор.
Благодаря аппаратным решениям для фильтрации синей составляющей спектра подсветки HUAWEI MatePad Pro стал первым планшетом этого уровня, прошедшим ряд тестов и получившим сертификат TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 .
HUAWEI MatePad Pro построен на флагманском чипсете Kirin 9000E (1 x Cortex-A77 3.13 ГГц + 3 x Cortex-A77 2.54 ГГц + 4 x Cortex-A55 2.05 ГГц). За поддержку графики отвечает модуль ARM Mali-G78 MP22. Есть блок поддержки нейронных сетей.
Устройство оснащено 13-мегапиксельной задней камерой с автофокусом, 8-мегапиксельной широкоугольной камерой вместе с 3D-камерой и датчиком глубины и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.
В наличии звуковая система с восемью динамиками, которая включает высоко- и низкочастотные излучатели с большой амплитудой, позволяя достигать эффекта полного погружения в мультимедийный контент.
Аккумулятор на 10050 мАч поддерживает быструю проводную зарядку HUAWEI SuperCharge мощностью 40 Вт и беспроводную зарядка мощностью 27 Вт. Есть обратная беспроводная зарядка на 10 Вт.
Обновленные функции разделения окна APP Multiplier и многооконный режим улучшают работу в многозадачном режиме. Стилус второго поколения HUAWEI M-Pencil получил ряд обновлений в области дизайна, технологий и производительности. Он оснащен платиновым покрытием и прозрачным наконечником, имеет ультранизкую задержку реакции и распознает до 4096 уровней силы нажатия.
Новый стилус поддерживает широкий спектр интерактивных возможностей, включая HUAWEI FreeScript, которая в реальном времени преобразует рукописный текст в печатный, а также использует двойное касание для переключения между различными функциями.
Распределенные технологии HarmonyOS дают возможность планшету поддерживать новые режимы функции «Мультискрин»: зеркальный (Mirror Mode), Режим расширения (Extend Mode) и Режим взаимодействия (Collaborate Mode). В зеркальном режиме экран подключенного ПК дублируется на экране планшета. Можно рисовать на ПК при помощи HUAWEI M-Pencil и HUAWEI MatePad Pro, используя их непосредственно в качестве стилуса и графического планшета.
Режим расширения (Extend Mode) превращает HUAWEI MatePad Pro во второй экран - это позволяет отображать больше контента, просматривать справочные материалы или искать что-то в интернете. Инновационный режим взаимодействия (Collaborate Mode) обеспечивает кроссплатформенное взаимодействие между HarmonyOS 2 и Windows, в результате чего обмен текстом, изображениями и документами между подключенными устройствами выполняется при помощи простого перетаскивания.
Имеется полноразмерная клавиатура HUAWEI Smart Magnetic Keyboard с ходом клавиш 1,3 мм для наиболее удобного набора текста. Поддержка Bluetooth, беспроводная зарядка и магнитное крепление к планшету повышают производительность HUAWEI MatePad Pro в любой офисной задаче.
HUAWEI MatePad Pro появится в продаже в июне 2021 года по цене от 783 до 1253 долларов (57 600 - 92 200 руб.).
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