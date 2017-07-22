Компания Huawei анонсировала начало продаж в России серии смарт-дисплеев HUAWEI Vision S с диагональю 55 и 65 дюймов на платформе HarmonyOS 2.0.
Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и предоставляет богатый набор функций и технологий. Он обеспечивает 92% покрытие цветовой палитры DCI-P3 при максимальной яркости 350 нит. Наличие сертификата TÜV Rheinland Low Blue Light подтверждает низкий уровень синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания при включённом режиме Eye comfort. Фирменная технология Honghu Picture Engine в сочетании с функцией анализа и компенсации движения (MEMC) и технологией тонкой настройки графики обеспечивает плавность воспроизведения динамических сцен.
Смарт-дисплей HUAWEI Vision S представляет собой моноблок, аппаратной начинкой которого служит чипсет с 4-ядерным вычислительным процессором и 4-ядерным графическим модулем. Имеется оперативная память объемом 3 Гбайт и накопитель емкостью 32 Гбайт. В набор входят также четыре динамика мощностью по 10 Вт (два широкополосных и два высокочастотных). Благодаря применению запатентованной технологии, осуществляется оптимизация воспроизведения человеческого голоса, обеспечивая его реалистичность. Технология виртуального расширения звукового поля помогает добиваться объемного звучания, создавая эффект присутствия.
Комплексность решения создает 13-мегапиксельная камера с магнитным креплением. Она используется для видеозвонков с выводом изображения на большой экран. Камера поддерживает разрешение 1920х1080 пикселей и может поворачиваться на 180°. Ее положение можно настроить вручную, позволяя участвовать в видеозвонке из любого положения перед экраном.
Для комфортного общения предлагается приложение MeeTime, являющееся частью ОС HarmonyOS 2.0. Обеспечена высокая отзывчивость интерфейса, качественное воспроизведение видеовызовов и других приложений. Функция Mirror Control позволяет управлять HUAWEI Vision S с помощью смартфона. HUAWEI Share помогает в передаче изображений, аудио, видео, приложений и других файлов между устройствами.
В России в умные дисплеи HUAWEI Vision S интегрировано семейство виртуальных ассистентов «Салют» разработки СберТехнологии. Ассистенты «Сбер», «Афина» и «Джой» помогают заказывать продукты через сервис быстрой доставки. С помощью «Салюта» можно совершать видеозвонки в Telegram. В каталоге приложений доступны игры и стриминговые сервисы. В онлайн-кинотеатре Оkko есть функция видеошопинга. Доступен также музыкальный сервис «СберЗвук».
Розничная цена HUAWEI Vision S:
- HUAWEI Vision S 55 дюймов - 59 990 рублей;
- HUAWEI Vision S 65 дюймов - 89 990 рублей.
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