После многочисленных слухов компания Samsung наконец официально объявила о выпуске «гибридных» Windows-ноутбуков на платформе Snapdragon - моделей Galaxy Book Go и Galaxy Book Go 5G. Главные фишки новых устройств: работа под управлением Windows 10 в сочетании с платформой Snapdragon серии 7c/8c.
Отличие младшей модели Galaxy Book Go выражается, прежде всего, в аппаратном оснащении на базе вычислительной платформы Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 с поддержкой сетей 4G, тогда как модель Galaxy Book Go 5G построена на более мощном чипсете Snapdragon 8cx Gen 2 с поддержкой сетей 5G.
Новые модели оснащены 14-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 16:9. Дисплей имеет тонкую рамку и крепится к основанию ноутбука через шарнир, складывающийся на 180°. Вес ноутбука составляет 1,38 кг. Особенности его конструкции позволяют отнести модель к прочным устройствам «военного» уровня.
Батарея мощностью 42,3 Вт*ч обеспечивает до 18 часов автономной работы. Поддерживается также быстрая проводная зарядка мощностью 25 Вт через разъем USB Type-C.
Аппаратное оснащение представлено 8-нм чипсетом Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 (модель Galaxy Book Go) с тактовой частотой до 2,55 ГГц и графическим процессором Adreno 618 или 7-нм чипсетом Qualcomm 8cx Gen 2 (модель Galaxy Book Go 5G) с тактовой частотой до 2,55 ГГц и графикой Adreno. В комплектации также имеется 6/8 Гбайт ОЗУ (LPDDR4X) и 64/128 Гбайт основной памяти (eUFS), наращиваемой с помощью microSD. Операционная система - Windows 10 Домашняя/Профессиональная.
Имеется фронтальная 720p HD-камера для видеоконференций, два 1,5-Вт стереодинамика, поддерживающих иммерсивный звук с технологией Dolby Atmos.
Коммуникационный набор: 5G / 4G LTE через слот nano-SIM (опционально), Wi-Fi 802.11 ac (2,4 / 5 ГГц), 2х2 MIMO, Bluetooth v5.1, 2 порта USB Type-C, 1 порт USB 2.0.
Samsung Galaxy Book Go стоит от 349 долларов (25 700 руб.).
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