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Анонс ноутбуков Samsung Galaxy Book Go: Windows 10 и Snapdragon в одном флаконе

03 июня 2021, 09:49




После многочисленных слухов компания Samsung наконец официально объявила о выпуске «гибридных» Windows-ноутбуков на платформе Snapdragon - моделей Galaxy Book Go и Galaxy Book Go 5G. Главные фишки новых устройств: работа под управлением Windows 10 в сочетании с платформой Snapdragon серии 7c/8c.

Отличие младшей модели Galaxy Book Go выражается, прежде всего, в аппаратном оснащении на базе вычислительной платформы Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 с поддержкой сетей 4G, тогда как модель Galaxy Book Go 5G построена на более мощном чипсете Snapdragon 8cx Gen 2 с поддержкой сетей 5G.

Анонс ноутбуков Samsung Galaxy Book Go (4G/5G): Windows 10 + Snapdragon «в одном флаконе»


Новые модели оснащены 14-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 16:9. Дисплей имеет тонкую рамку и крепится к основанию ноутбука через шарнир, складывающийся на 180°. Вес ноутбука составляет 1,38 кг. Особенности его конструкции позволяют отнести модель к прочным устройствам «военного» уровня.

Батарея мощностью 42,3 Вт*ч обеспечивает до 18 часов автономной работы. Поддерживается также быстрая проводная зарядка мощностью 25 Вт через разъем USB Type-C.

Аппаратное оснащение представлено 8-нм чипсетом Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 (модель Galaxy Book Go) с тактовой частотой до 2,55 ГГц и графическим процессором Adreno 618 или 7-нм чипсетом Qualcomm 8cx Gen 2 (модель Galaxy Book Go 5G) с тактовой частотой до 2,55 ГГц и графикой Adreno. В комплектации также имеется 6/8 Гбайт ОЗУ (LPDDR4X) и 64/128 Гбайт основной памяти (eUFS), наращиваемой с помощью microSD. Операционная система - Windows 10 Домашняя/Профессиональная.

Имеется фронтальная 720p HD-камера для видеоконференций, два 1,5-Вт стереодинамика, поддерживающих иммерсивный звук с технологией Dolby Atmos.

Анонс ноутбуков Samsung Galaxy Book Go (4G/5G): Windows 10 + Snapdragon «в одном флаконе»


Коммуникационный набор: 5G / 4G LTE через слот nano-SIM (опционально), Wi-Fi 802.11 ac (2,4 / 5 ГГц), 2х2 MIMO, Bluetooth v5.1, 2 порта USB Type-C, 1 порт USB 2.0.

Samsung Galaxy Book Go стоит от 349 долларов (25 700 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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