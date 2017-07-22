По слухам, уже в этом месяце Microsoft планирует представить новую версию Windows 11. Ее презентация пройдет 24 июня. Этот слух появился в результате публикации твита Юсуфа Мехди, корпоративного вице-президента и руководителя подразделения Microsoft Modern Life, Search & Devices Group.
Достоверность своего слуха исполнительный директор подтвердил ссылкой на аналогичное, но более формальное заявление, сделанное на официальной Twitter-странице Windows, где сообщается, что 24 июня должно состояться что-то интересное и дается совет обратить внимание на эту дату.
Хотя в исходном твите не было никаких слов о теме предстоящего события, в тизерном видео содержатся намеки на связь с операционной системой Windows. Именно мистер Мехди «сдал» тайну, заявив, что на этот день запланирован анонс новой версии Windows, «которая потрясет мир также, как обновление Windows 95», выпуск которого стал в свое время эпохальным событием, изменившим всю экосистему Windows.
В этой связи стоит напомнить, что анонс Windows 10 состоялся шесть лет назад. Позднее было заявлено, что Microsoft отказывается от версионного обновления ОС. Говорилось, что Microsoft переходит к модели ежеквартальных «серьезных» обновлений и более частых «несерьезных» обновлений Windows, указывая на то, что теперь система будет развиваться тихо и незаметно, без ярких переходов на глобальные модернизации через выпуск версий под новым номером.
С тех пор операционная система Windows 10 получила множество обновлений, которые содержат новые функции, но Microsoft придерживается прежнего наименования, как и обещала.
Сообщается, что Microsoft уже разослала приглашения на мероприятие, и что на нем будут присутствовать генеральный директор Сатья Наделла, а также директор по продуктам Панос Панай.
То, что новая версия получит название Windows 11, еще не подтверждено. Независимо от того, как она будет называться, ожидается, что новая ОС получит, как минимум, визуальные изменения, такие как новые значки, улучшенный файловый менеджер и улучшенная поддержка звука через Bluetooth.
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