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Глобальный анонс Chuwi CoreBook X: 14-дюймовый 2K-экран, Intel i5-8259U, доступная цена

03 июня 2021, 11:58


На правах рекламы.

Компания Chuwi провела глобальную презентацию нового ноутбука Chuwi CoreBook X с 14-дюймовым экраном 2K с соотношением сторон 3:2 и процессором Intel i5-8259U. Новая модель предназначена для повышения производительности офисной работы и стоит 539 долларов (39 700 руб.) в рознице. На старте продаж ее можно приобрести на сайте производителя по скидочной цене 469 долларов (34 500 руб.).

Производитель называют новую модель CoreBook X «всемогущим помощником для повышения производительности работы». Ноутбук позволяет решать текущие задачи, опираясь на возможности 14-дюймового дисплея со сверхузкой 5-мм рамкой, эффективно выводить контент в полноэкранном режиме с разрешением 2160x1440 пикселей и 74% охватом цветовой гаммы P3. Благодаря соотношению сторон 3:2 пользователи могут выводить почти на 20% больше контента по вертикали, чем на традиционном экране. Страницы веб-документов отображаются более полно, снижая количество перелистываний, что в конечном итоге повышает продуктивность офисной работы.

Глобальный анонс Chuwi CoreBook X: 14-дюймов, 2K, невысокая цена


Chuwi CoreBook X обеспечивает высокую производительность. Он использует процессор Intel i5-8259U с интегрированной графикой iris plus 655. Процессор имеет 4 ядра и 8 потоков, работающих на частоте 2,3 ГГц. В режиме разгона Turbo Boost частота может подниматься до 3,8 ГГц. На фоне флагманского процессора i7-1065G7 прирост общей производительности составляет почти 10% по результатам тестов GeekBench. Новый процессор был создан специально для MacBook Pro и будет не менее популярным и в 2021 году, обойдя Core i7 10-го поколения.

Глобальный анонс Chuwi CoreBook X: 14-дюймов, 2K, невысокая цена


CoreBook X имеет 8 Гбайт высокоскоростной памяти DDR4, SSD-накопитель на 512 Гбайт и поддерживает высокоскоростную передачу данных через PCIe Gen 3 x2. Скорость чтения может достигать 1600 Мбайт/с, что позволяет выполнять операции без задержек и с высокой производительностью. CoreBook X поддерживает наращивание ресурсов памяти за счет двухканальной поддержки DDR. Его возможностей достаточно, чтобы удовлетворить потребности современного делового офиса.

CoreBook X обеспечивает богатые возможности для мобильного и портативного использования в бизнесе, обеспечивает высокую продуктивность везде и всегда. Металлическая конструкция отличается легкостью и изяществом, толщина корпуса составляет всего 20,6 мм, а вся машина весит всего 1,5 кг. Ресурс автономной работы составляет 8 часов, что позволяет справляться со всеми прикладными задачами в условиях офисной мобильности в течение полного рабочего дня. Изделие оснащено новой полноразмерной клавиатурой с подсветкой, имеющей приглушенный ход кнопок и отличающейся удобством в работе. Предусмотрены порт USB-C и двухдиапазонное беспроводное соединение через Wi-Fi 2,4/5 ГГц, есть широкий набор прикладных функций.

Глобальный анонс Chuwi CoreBook X: 14-дюймов, 2K, невысокая цена


Новый CoreBook X Chuwi обеспечивает интеллектуальную поддержку для производительной работы. На время запуска новинка доступна на официальном сайте Chuwi по скидочной цене 469 долларов (34 500 руб.).



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