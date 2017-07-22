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AnTuTu: Redmi 10X 5G уступил первенство модели Xiaomi Mi 11 Lite 5G

03 июня 2021, 13:49




Китайская компания AnTuTu, известная как создатель одной из популярных платформ для тестирования производительности Android-устройств, опубликовала ежемесячный рейтинг самых производительных Android-смартфонов. Представлены два списка - для флагманских телефонов и для моделей среднего класса. Новые рейтинги относятся к периоду с начала по конец мая 2021 года.

Сравнивая с предыдущим списком за апрель 2021 года, видно, что рейтинг самых производительных флагманских Android-смартфонов изменился. На текущий момент лучшие показатели демонстрируют устройства, построенные на платформе Qualcomm Snapdragon 888.

AnTuTu (май, 2021): Redmi 10X 5G уступил первенство модели Xiaomi Mi 11 Lite 5G

AnTuTu Benchmark: Лучшие флагманские смартфоны на Android, май 2021 г.


В то же время из списка топ-моделей выбыли Lenovo Legion Phone Duel 2 (Lenovo Legion 2 Pro) и Xiaomi Mi 11. Вместо них появились ASUS ROG Phone 5 и realme GT.

Список лучших возглавляет китайский смартфон Black Shark 4 Pro. Весь пьедестал в новом списке (ТОП-3) занимают смартфоны, представленные только на китайском рынке. Модели, которые можно приобрести также на глобальном рынке, присутствуют лишь с четвертой позиции.

Во втором рейтинге AnTuTu для моделей среднего класса на базе Android появился новый фаворит - смартфон Redmi 10X 5G, оснащенный чипсетом MediaTek Dimensity 820. Но верхнюю строку занимает модель Xiaomi Mi 11 Lite 5G на базе Qualcomm Snapdragon 780G.

AnTuTu (май, 2021): Redmi 10X 5G уступил первенство модели Xiaomi Mi 11 Lite 5G

AnTuTu Benchmark: Лучшие смартфоны среднего класса на Android, май 2021 г.


Важно отметить, что Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G стали лидерами рейтингов AnTuTu в сегменте Android-смартфонов среднего класса сразу с момента своего выпуска в июне прошлого года. Эксперты особенно отмечают высокую производительность чипсета MediaTek Dimensity 820 для устройств среднего уровня.

Отмечаются и другие чипсеты, которые попали в список лучших SoC среднего класса: Qualcomm Snapdragon 768G, HiSilicon Kirin 985, HiSilicon Kirin 820, Qualcomm Snapdragon 750G, Qualcomm Snapdragon 765G и MediaTek Dimensity 800U.



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