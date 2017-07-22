Несмотря на официальный уход южнокорейской компании LG InnoTek с рынка производителей LED-панелей, в ее активах по-прежнему остаются значительные интеллектуальные ресурсы в виде огромного количества патентов на светодиоды и физическую аппаратуру, использующую эту технологию. Как стало известно, LG InnoTek намерена продавать эту собственность.
Ранее LG Innotek занимала значимое место среди крупнейших производителей светодиодов. Компания входила в тройку мировых лидеров по выпуску светодиодов подсветки для ЖК-дисплеев и ТВ-панелей. Производимая ею продукция была основана на самых современных технологиях и выпускалась на новейшем оборудовании. LG Innotek была в числе первых, где освоили технологию производства на основе 6-дюймовых подложек. Компания имела полный замкнутый цикл по выращиванию и корпусировке кристаллов для производства светодиодов и модулей.
Недавно китайский стартап Suzhou Lekin Semiconductor, основанный буквально в марте 2021 года, заявил о намерении стать покупателем интеллектуальной собственности LG Innotek. На рынке посчитали, что он слишком мал, чтобы рассматриваться всерьез в качестве вероятного покупателя патентов LG на светодиоды. Но, похоже, процесс приобретения патентов у LG InnoTek в США и других странах в пользу компании уже идет полным ходом.
По данным издания TheElec, общее количество приобретенных патентов в области технологий светодиодов, оказавшихся в собственности Suzhou Lekin, уже приближается к 10 000. Согласно заявкам Управления США по патентам и товарным знакам (USPTO), компания Suzhou Lekin уже получила от LG InnoTek 1968 патентов, относящихся к LED-технологиям.
Теперь компания Suzhou Lekin получила возможность торговать полученными патентами в Китае и за его пределами, что может принести ей значительную прибыль от инвестиций в патенты. Эта компания также получила возможность развернуть соответствующее производство на базе приобретенных технологий, чтобы реализовать заложенные в них идеи, создав в итоге инновационные продукты.
Ожидается, что полученная LG InnoTek прибыль от продажи патентов будет разделена между ее сотрудниками, связанными с этими патентами.
Обе компании пока не делали официальных заявлений относительно патентной сделки. Финансовые подробности продажи патентов также недоступны. В то же время известно, что помимо патентов LG Innotek намерена продать также свои производственные мощности, связанные с LED-технологиями и расположенные в Южной Корее и Китае.
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