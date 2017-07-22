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Яндекс переносит выпуск серверов из Китая и Тайваня в Россию

03 июня 2021, 15:12




В рамках проведения Петербургского международного экономического форума было объявлено, что российская компания «Яндекс» запускает производство собственных серверов. Участниками проекта также являются группа компаний «Ланит», тайваньский производитель компьютерной техники Gigabyte и банк ВТБ.

Яндекс переносит выпуск части своих серверов из Китая и Тайваня в Россию


Названные компании создадут совместное предприятие с собственным центром разработки. Оно будет проектировать серверы и заниматься продажей своей продукции в России и за рубежом.

Согласно заявлению Яндекса, производственные мощности для выпуска серверов, созданных совместным предприятием, разместятся в России, где будет построен завод. Этот завод займется производством серверов и систем хранения данных для дата-центров, а также шлюзов и компонентов умных устройств, например для интернета вещей. Согласно планам, выпуск первых партий серверов должен начаться уже в 2022 году.

Патенты, технологии и разработки серверного оборудования будут предоставлены российской компанией Яндекс и тайваньской Gigabyte. Специалисты Gigabyte также займутся запуском и отладкой производства.

Яндекс переносит выпуск части своих серверов из Китая и Тайваня в Россию


Роль Яндекса и Ланита связана также с выделением инвестиций для этого проекта. Помимо этого Ланит займется дистрибуцией выпускаемой продукции, организацией и поддержкой работы сервисных центров. Российский банк ВТБ выступит финансовым инвестором создаваемого совместного предприятия.

В настоящее время Яндекс уже выпускает свои серверы в Китае и Тайване. Компания планирует частично перенести производство серверов из этих стран в Россию, сделав это еще до открытия нового завода. Яндекс рассчитывает не только устанавливать свои серверы в собственных дата-центрах для наращивания облачной платформы Yandex.Cloud, но и привлекать партнеров по рынку для их приобретения.



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