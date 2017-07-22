Компания AMD вновь стала источником новых слухов после недавнего обновления ядра Linux. Там появилась запись с информацией о процессоре Yellow Carp. Это «знакомое» название, как уже известно из слухов, является кодовым для будущего процессора Rembrandt, выход которого ожидается в 2022 году. Это новое семейство процессоров должно появиться в сегменте для ноутбуков и настольных систем.
Очередную порцию слухов добавил Twitter-пользователь Broly_X1. Он подготовил сводную таблицу с дорожной картой мобильных процессоров для ноутбуков разных типов, сославшись, будто это - полная сводка того, над чем, якобы, работает AMD.
В его таблице все линейки процессоров разделены на сегменты, начиная от мощных ноутбуков премиум-класса (Premium Form Factors) до типовых ноутбуков и систем начального уровня (Mainstrean and Value).
Дорожная карта развития мобильных процессоров AMD для ноутбуков. Источник: @ Broly_X1.
Согласно дорожной карте, преемником нынешней серии 7-нм процессоров Cezanne с ядром Zen3 и графикой Vega станет серия Rembrandt 6-нм процессоров с «загадочной» архитектурой ядра Zen3+ и графикой Navi2.
Появление странного значка «плюс» в обозначении «Zen3+» сразу вызвало множество вопросов. В более ранних (хотя неофициальных) «дорожных картах» AMD этот значок отсутствовал. Нет этого значка «плюс» также и у других серий на этой дорожной карте. Вопрос о неизвестной модернизации Zen3+ пока так и повис в воздухе.
Процессоры Rembrandt будут отличаться серьезными изменениями в архитектуре графических процессоров AMD. Они первыми в своем классе получат новый графический модуль Navi2 (RDNA2) после Van Gogh, который хотя еще и не выпущен, но тоже появится с новой графикой Navi2, хотя для систем с другим форм-фактором.
Twitter-пользователь Broly_X1 отмечает «потребительскую» схожесть процессоров Rembrandt с нынешними моделями Cezanne. Они также делятся на два подвида: серия H относится к мобильным продуктам с высокой производительностью (TDP 45 Вт ); серия U - к мобильным системам с низкой мощностью (TDP 15 Вт ).
Еще одной особенностью новых процессоров Rembrandt станет переход на новый разъем FP7. Причиной этой необходимости стали серьезные изменения, которые планируется внести при переходе на серию Rembrandt. Они затронут не только архитектуру вычислительных и графических ядер, но и систему интерконнекта и систему ввода/вывода. Переход на Rembrandt потребует принятия новых стандартов работы с памятью DDR5 и LPDDR5. Изменения коснутся также поддержки работы с шиной интерфейса PCIe Gen4, которой нет в настоящее время у Cezanne.
Но появилась и другая информация, что процессоры Rembrandt будут лишены новой кэш-памяти третьего уровня (L3), получившей название AMD Infinity Cache. Изменения в работе с кэш-памятью носят революционный характер. Ее внедрение снимает множество разных ограничений, сказывающихся на пропускной способности подсистемы видеопамяти. Происходит также снижение задержек и уменьшение энергопотребления. По предварительным данным, пропускная способность Infinity Cache получит двукратный рост по сравнению с GDDR6 при общей 384-разрядной шине.
Пока на отсутствие кэш-памяти L3 у процессоров Rembrandt указывает упоминание в недавнем обновлении ядра Linux только кеш-памяти L1 и L2.
Помимо этого, вместо восьми вычислительных блоков (CU) для каждой ShaderArray в процессорах Rembrandt появится только 6 CU. Но эта информация еще требует уточнений.
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