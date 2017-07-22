Google официально объявила о выпуске недорогих наушников Pixel Buds A, которые, по мнению маркетологов компании, будут доступны при любом бюджете, оставаясь привлекательными для покупки за счет богатого набора функций.
Сначала о цене и дизайне. Модель Google Pixel Buds A продается за 99 долларов (7300 руб.). Наушники выпускаются в различных цветовых решениях. Корпус имеет основной белый цвет с серыми и темно-оливковыми оттенками. Новая модель стоит намного дешевле Pixel Buds, представленной в прошлом году.
Отмечается полный, чистый и естественный звук, который обеспечивают 12-мм динамический драйвер с опцией повышения уровня басов Bass Boost.
Плотная и надежная посадка наушников обеспечивает пассивное шумоподавление. Эффект пространственного восприятия дает небольшое вентиляционное отверстие в корпусе, которое позволяет выравнивать давление в ухе. Надежную посадку дополняет стабилизатор дуги.
Для быстрого подключения к источнику применяется интерфейс Bluetooth 5.0 с опцией Fast Pair. Для управления реализован сенсорный механизм, хотя свайпы для управления громкостью, как это сделано у Pixel Buds, отсутствуют.
Наушники используют микрофоны с двойным формированием луча. Это помогает акцентировать голос, снижая внешний шум во время разговора. Для управления громкостью с учетом реального окружающего фона используется функция Adaptive Sound.
Есть встроенный Google Assistant с поддержкой перевода в реальном времени на более чем 40 языков. О поддержке русского языка в анонсе не сообщается, но он должен присутствовать.
Время автономной работы Google Pixel Buds A составляет до 5 часов прослушивания музыки или до 2,5 часов работы в режиме разговора. При использовании кейса максимальное время работы наушников увеличивается до 24 часов.
Поддерживается режим быстрой зарядки, обеспечивающий до 3 часов прослушивания музыки или до 1,5 часов работы в режиме разговора после 15-минутной зарядки наушников.
Наушники отвечают требованиям IPX4 по водо- и пылезащите.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy Buds Pro. Вслед на необычными фасолинами Samsung Galaxy Buds Live корейский производитель выпустил яркие TWS-наушники Galaxy Buds Pro. Они приковывают к себе внимание не только своим броским дизайном, но и двухполосными динамиками, надежной защитой от воды и уникальной функцией обнаружения голоса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Buds Pro: лучшие TWS-наушники для смартфонов Samsung".