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Состоялся анонс недорогих смартфонов Samsung Galaxy A22 и Galaxy A22 5G среднего класса

04 июня 2021, 14:18




Компания Samsung объявила о выпуске двух новых смартфонов среднего класса серии Galaxy A: первый - Samsung Galaxy A22 с поддержкой сетей до 4G, второй - Samsung Galaxy A22 5G с поддержкой сетей 5G. Несмотря на близкое название, модели имеют ряд существенных различий между собой, причем не только в поддержке сетей, но и в ряде особенностей по другим направлениям.

Старшая модель Samsung Galaxy A22 5G оснащена 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей) и традиционным для Samsung вырезом Infinity-V для размещения селфи-камеры. Частота обновления экрана составляет 90 Гц.

Состоялся анонс недорогих смартфонов Samsung Galaxy A22 и Galaxy A22 5G среднего класса

Samsung Galaxy A22 5G


Аппаратная начинка представлена чипсетом MediaTek Dimensity 700 с 7-нм вычислительным 8-ядерным блоком (2 х Cortex-A76 2,2 ГГц и 2 х Cortex-A55 2 ГГц) и поддержкой графики на базе Mali-G57 MC2. Размер ОЗУ - 4/6/8 Гбайт типа LPDDR4x, хранилище - 64/128 Гбайт типа UFS 2.1, расширяемое до 1 Тбайт с помощью карты microSD.

Возможности съемки: 48-мегапиксельная тыльная камера с диафрагмой f/1.8, светодиодная вспышка, сверхширокоугольная 5-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,2, 2-мегапиксельный датчик глубины с диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп при диафрагме f/2.0.

Состоялся анонс недорогих смартфонов Samsung Galaxy A22 и Galaxy A22 5G среднего класса

Samsung Galaxy A22 5G


Боковой датчик отпечатков пальцев, 3,5 мм аудиоразъем, Dolby Atmos, Samsung Pay, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт - неплохой набор, который пригодится для повседневного использования. Коммуникационная поддержка представлена в следующей конфигурации: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, USB Type-C, NFC.

Samsung Galaxy A22 5G продается по цене 277 долларов ( руб.) за модель 4/64 Гбайт и 302 доллара ( руб.) за за модель 4/128 Гбайт.

Младшая модель Samsung Galaxy A22 оснащена 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Вырез под селфи Infinity-U Super и частота обновления 90 Гц - все, как надо для Samsung.

Вычислительный чипсет MediaTek Helio G80 имеет 8-ядерный 12-нм процессорный модуль (2 х Cortex-A75 2 ГГц + 6x Cortex-A55 2 ГГц) на пару с графическим процессором ARM Mali-G52 2EEMC2. ОЗУ набирает 4 или 6 Гбайт типа LPDDR4x, хранилище - 64/128 Гбайт типа eMMC 5.1. Можно нарастить основное хранилище с помощью microSD, но не более 256 Гбайт.

Состоялся анонс недорогих смартфонов Samsung Galaxy A22 и Galaxy A22 5G среднего класса

Samsung Galaxy A22


Поддержка возможностей фотосъемки в целом сходна со старшим братом, но есть различия. Основная камера имеет разрешение 48 Мп и диафрагму f/1.8, причем появилась поддержка оптической стабилизации изображения. Присутствуют также светодиодная вспышка, сверхширокоугольная камера на 8 Мп с диафрагмой f/2,2, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки с диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп при диафрагме f/2.0.

Остальные элементы, такие как аккумулятор, боковой датчик и другие, остались как у модели для 5G.

Коммуникационная поддержка: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, USB Type-C, NFC/

Данных о цене не предоставлено.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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