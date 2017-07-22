Известный поставщик неофициальных, но достоверных слухов Эван Бласс раскрыл новую порцию секретной информации. На этот раз речь пойдет о новом чипсете Qualcomm SM8450, выход которого ожидается взамен нынешнего флагманского лидера - Snapdragon 888. Ожидается, что новым чипсетом будут оснащаться флагманские телефоны следующего поколения, что не вызывает даже малейших сомнений.
Как утверждает Эван Бласс, для производства чипсета планирует применять 4-нм техпроцесс. Для справки, нынешний Snapdragon 888 производится на базе 5-нм техпроцесса. Переход на новые технормы обещает рост тепловой эффективности чипа.
Раскрыты основные элементы спецификации чипсета. Первый среди них - оснащение модемным блоком Snapdragon X65 5G Modem-RF. Это - разработка начала этого года, официально анонсированная в феврале. Согласно ожиданиям, новый модем отличается хорошей пропускной способностью и способен поддерживать скорость передачи данных до 10 Гбит/с как в автономных, так и в гибридных с 4G сетях 5G.
"SM8450 is Qualcomm's next-gen premium system-on-chip (SoC). It has an integrated Snapdragon X65 5G Modem-RF system. It is fabricated on a 4nm process." pic.twitter.com/u1GXMhOWBf
Процессорный блок создается на базе вычислительного прототипа Kryo 780 с использованием кластеров ARM Cortex v9. Поддержка графики возлагается на графический блок Adreno 730. Для обработки изображений предусмотрен дискретный процессор Spectra 680 ISP, за обработку видео отвечает блок Adreno 665 (VPU). Есть также блок поддержки дисплейных примитивов Adreno 1195 (DPU).
Большое внимание уделено работе с памятью. Новый чипсет рассчитан на использование новой 4-канальной оперативной памяти LPDDR5.
В телекоммуникационной части ожидается поддержка беспроводной загрузки mmWave в диапазоне до 1 ГГц и работа в диапазоне Sub-6 D на частотах до 400 МГц вместе с подсистемой Qualcomm FastConnect 6900.
По слухам, в состав нового чипсета войдет также процессор Qualcomm (SPU260) для поддержки операций безопасности и Qualcomm Aqstic WCD9380/WCD9385 для обработки кодеков.
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