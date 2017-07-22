РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Раскрыта спецификация Qualcomm SM8450 - секретного преемника Snapdragon 888

04 июня 2021, 14:58




Известный поставщик неофициальных, но достоверных слухов Эван Бласс раскрыл новую порцию секретной информации. На этот раз речь пойдет о новом чипсете Qualcomm SM8450, выход которого ожидается взамен нынешнего флагманского лидера - Snapdragon 888. Ожидается, что новым чипсетом будут оснащаться флагманские телефоны следующего поколения, что не вызывает даже малейших сомнений.

Как утверждает Эван Бласс, для производства чипсета планирует применять 4-нм техпроцесс. Для справки, нынешний Snapdragon 888 производится на базе 5-нм техпроцесса. Переход на новые технормы обещает рост тепловой эффективности чипа.

Раскрыта спецификация Qualcomm SM8450 - секретного преемника Snapdragon 888


Раскрыты основные элементы спецификации чипсета. Первый среди них - оснащение модемным блоком Snapdragon X65 5G Modem-RF. Это - разработка начала этого года, официально анонсированная в феврале. Согласно ожиданиям, новый модем отличается хорошей пропускной способностью и способен поддерживать скорость передачи данных до 10 Гбит/с как в автономных, так и в гибридных с 4G сетях 5G.



Процессорный блок создается на базе вычислительного прототипа Kryo 780 с использованием кластеров ARM Cortex v9. Поддержка графики возлагается на графический блок Adreno 730. Для обработки изображений предусмотрен дискретный процессор Spectra 680 ISP, за обработку видео отвечает блок Adreno 665 (VPU). Есть также блок поддержки дисплейных примитивов Adreno 1195 (DPU).

Большое внимание уделено работе с памятью. Новый чипсет рассчитан на использование новой 4-канальной оперативной памяти LPDDR5.

В телекоммуникационной части ожидается поддержка беспроводной загрузки mmWave в диапазоне до 1 ГГц и работа в диапазоне Sub-6 D на частотах до 400 МГц вместе с подсистемой Qualcomm FastConnect 6900.

По слухам, в состав нового чипсета войдет также процессор Qualcomm (SPU260) для поддержки операций безопасности и Qualcomm Aqstic WCD9380/WCD9385 для обработки кодеков.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Процессоры Rembrandt остались без кэш-памяти Infinity Cache
  • AMD показала прототип чиплета Ryzen 9 5900X, изготовленного по технологии V-Cache
  • Intel показала работающий ноутбук на платформе Alder Lake
  • Анонс Intel Core i7-1195G7 и i5-1155G7: новые процессоры Tiger Lake Refresh
  • Процессоры AMD Ryzen 8000H на базе Zen5 получат название Granite Ridge

    • следующая новость
    OnePlus изучает возможность создания собственного криптокошелька

    предыдущая новость
    Состоялся анонс недорогих смартфонов Samsung Galaxy A22 и Galaxy A22 5G среднего класса

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшая материнская плата Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 июня, 2021

    OnePlus изучает возможность создания собственного криптокошелька

    Раскрыта спецификация Qualcomm SM8450 - секретного преемника Snapdragon 888

    Состоялся анонс недорогих смартфонов Samsung Galaxy A22 и Galaxy A22 5G среднего класса

    Анонс Google Pixel Buds A: недорогие наушники с адаптивным звуком

    3 июня, 2021

    Гибридные процессоры AMD Ryzen 6000 Rembrandt не получат кэш Infinity Cache

    Яндекс переносит выпуск серверов из Китая и Тайваня в Россию

    LED-технологии LG InnoTek скупают в Китае

    AnTuTu: Redmi 10X 5G уступил первенство модели Xiaomi Mi 11 Lite 5G

    Глобальный анонс Chuwi CoreBook X: 14-дюймовый 2K-экран, Intel i5-8259U, доступная цена

    24 июня Microsoft представит новую версию Windows 11 с революционными изменениями

    Анонс ноутбуков Samsung Galaxy Book Go: Windows 10 и Snapdragon в одном флаконе

    2 июня, 2021

    Умные дисплеи HUAWEI Vision S работают на HarmonyOS 2.0 в России

    Анонс Huawei MatePad Pro: профессиональный планшет на базе HarmonyOS 2.0

    Анонс умных часов серии Huawei Watch 3: впервые на платформе HarmonyOS 2

    G.SKILL представил кобрендовый комплект модулей памяти Trident Z Maverik DDR4

    Canon раскрыла тайны флагманской беззеркалки Canon EOS R3

    Анонс MSI SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition: подарочная видеокарта в честь 35-летия MSI

    Cougar выпустил геймерский стол премиум-класса Mars Pro 150 с RGB-подсветкой

    Huawei везет в Россию игровой монитор MateView GT

    Huawei будет развертывать 5G-сети в Италии, несмотря на санкции США

    ССЫЛКИ