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OnePlus изучает возможность создания собственного криптокошелька

04 июня 2021, 15:57




Китайская технологическая компания OnePlus, возможно, собирается разработать собственный криптокошелек, который сможет предложить владельцам своих устройств. Поводом для этого предположения стал опрос, проведенный OnePlus среди клиентов.

Опрос был посвящен различным темам, связанным с блокчейн-технологиями. Компанию интересовало прежде всего отношение пользователей к различным криптоинструментам.

OnePlus изучает возможность создания собственного криптокошелька


В начале от участников опроса требовалось указать свой возраст и основные демографические данные. Первый вопрос был посвящен инвестициям: были ли ранее у пользователей инвестиции в криптовалюты, какими криптоплатформами они пользовались.

Вопрос о выборе платформы распространялся на всех пользователей. OnePlus хотела узнать не только названия популярных платформ для инвестиций среди своих клиентов, но и список популярных платформы, где пользователи ищут информацию о колебаниях курса.

По мнению экспертов, тип задаваемых вопросов может свидетельствовать о том, что OnePlus как минимум раздумывает о создании собственного криптокошелька, а, возможно, уже занят его разработкой.

OnePlus изучает возможность создания собственного криптокошелька


Пользователей просили также уточнить список криптокошельков или криптоплатформ, которыми они пользовались ранее для торговли криптовалютой и для проверки курса. OnePlus также интересовало, с какой платформы ее пользователи предпочитают работать с криптоплатформой: смартфон, планшет или компьютер.

OnePlus не обошла также и самую модную тему об отношении к невзаимозаменяемым токенам NFT. Ее также интересовало, готов ли пользователь на покупку поддержанных смартфонов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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