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Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 для задач AI/DL

04 июня 2021, 16:43




Компания Altos Computing объявила о выпуске сервера Altos BrainSphere R685 F5, получившего сертификацию со стороны NVIDIA.

Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 для задач AI/DL


Новая система оснащена двумя процессорами AMD EPYC 7763, двумя сетевыми адаптерами NVIDIA ConnectX-6 и четырьмя видеокартами NVIDIA RTX A6000. По заявлению разработчика, такая конфигурация оптимизирована по производительности, управляемости, масштабируемости и безопасности компонентов, что получило подтверждение после проведенных тестов NVIDIA.

Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 для задач AI/DL


Сервер предназначен для исследовательских центров и коммерческих компаний, занятых визуальными вычислениями, проведением симуляций, обработкой нагрузок в сфере искусственного интеллекта и глубокого обучения.

Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 для задач AI/DL


Сервер Altos BrainSphere R685 F5 участвовал в ряде сертификационных тестов NVIDIA, подтвердив свою готовность стать частью платформы NVIDIA EGX для обслуживания требовательных рабочих нагрузок, включая задачи ИИ. Он может применяться также для организации эффективной совместной работы с удаленным доступом и обработке графики в NVIDIA Omniverse Enterprise.

Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 для задач AI/DL




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