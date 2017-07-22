Компания Altos Computing объявила о выпуске сервера Altos BrainSphere R685 F5, получившего сертификацию со стороны NVIDIA.
Новая система оснащена двумя процессорами AMD EPYC 7763, двумя сетевыми адаптерами NVIDIA ConnectX-6 и четырьмя видеокартами NVIDIA RTX A6000. По заявлению разработчика, такая конфигурация оптимизирована по производительности, управляемости, масштабируемости и безопасности компонентов, что получило подтверждение после проведенных тестов NVIDIA.
Сервер предназначен для исследовательских центров и коммерческих компаний, занятых визуальными вычислениями, проведением симуляций, обработкой нагрузок в сфере искусственного интеллекта и глубокого обучения.
Сервер Altos BrainSphere R685 F5 участвовал в ряде сертификационных тестов NVIDIA, подтвердив свою готовность стать частью платформы NVIDIA EGX для обслуживания требовательных рабочих нагрузок, включая задачи ИИ. Он может применяться также для организации эффективной совместной работы с удаленным доступом и обработке графики в NVIDIA Omniverse Enterprise.
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