Американская кардиологическая ассоциация выпустила предупреждение для пользователей смартфонов Apple iPhone 12, которые пользуются также кардиостимуляторами. Согласно полученным экспериментальным путем данным, работа встроенной в смартфоны Apple системы зарядки MagSafe способна вызывать помехи в медицинских устройствах, используемых людьми.
В отчете сообщается, что согласно проведенных исследований AHA, кардиостимуляторы трех основных брендов, включая Medtronic, Abbott и Boston Scientific, уязвимы для магнитных помех, которые создает механизм MagSafe. Это делает применение iPhone 12 потенциально опасным для людей. По оценкам медиков, работа MagSafe способна вызывать сбои в работе кардиостимуляторов.
Новая технология MagSafe для смартфона Apple iPhone 12 Pro Max была анонсирована совсем недавно. Она предоставляет возможности беспроводной зарядки, реализуемой за счет применения системы магнитов. Медики отмечают, что количество магнитов в iPhone 12 значительно возросло по сравнению с тем, что было в более ранних моделях.
Тесты AHA проводились на группе из 11 кардиостимуляторов и дефибрилляторов различных марок, размещенных рядом. Часть устройств была имплантирована пациентам, часть - нет.
В результате проведенного теста были обнаружены сбои в работе трех внутренних имплантантов и восьми внешних устройств. По оценкам специалистов, потенциально выявленные помехи способны привести к «асинхронной стимуляции или отключению антитахикардической терапии».
Apple ранее сообщала, что людям с кардиостимуляторами следует держать iPhone и аксессуары MagSafe на расстоянии более 15 см друг от друга.
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