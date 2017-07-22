РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Зарядка MagSafe для iPhone 12 может представлять опасность для здоровья людей

04 июня 2021, 17:50




Американская кардиологическая ассоциация выпустила предупреждение для пользователей смартфонов Apple iPhone 12, которые пользуются также кардиостимуляторами. Согласно полученным экспериментальным путем данным, работа встроенной в смартфоны Apple системы зарядки MagSafe способна вызывать помехи в медицинских устройствах, используемых людьми.

Система зарядки MagSafe в Apple iPhone 12 может представлять опасность для здоровья людей


В отчете сообщается, что согласно проведенных исследований AHA, кардиостимуляторы трех основных брендов, включая Medtronic, Abbott и Boston Scientific, уязвимы для магнитных помех, которые создает механизм MagSafe. Это делает применение iPhone 12 потенциально опасным для людей. По оценкам медиков, работа MagSafe способна вызывать сбои в работе кардиостимуляторов.

Новая технология MagSafe для смартфона Apple iPhone 12 Pro Max была анонсирована совсем недавно. Она предоставляет возможности беспроводной зарядки, реализуемой за счет применения системы магнитов. Медики отмечают, что количество магнитов в iPhone 12 значительно возросло по сравнению с тем, что было в более ранних моделях.

Система зарядки MagSafe в Apple iPhone 12 может представлять опасность для здоровья людей


Тесты AHA проводились на группе из 11 кардиостимуляторов и дефибрилляторов различных марок, размещенных рядом. Часть устройств была имплантирована пациентам, часть - нет.

В результате проведенного теста были обнаружены сбои в работе трех внутренних имплантантов и восьми внешних устройств. По оценкам специалистов, потенциально выявленные помехи способны привести к «асинхронной стимуляции или отключению антитахикардической терапии».

Apple ранее сообщала, что людям с кардиостимуляторами следует держать iPhone и аксессуары MagSafe на расстоянии более 15 см друг от друга.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".

Читайте также:

  • Анонс умных часов серии Huawei Watch 3: впервые на платформе HarmonyOS 2
  • Роботизированный манипулятор Canadarm2 на МКС подвергся бомбардировке космическим мусором
  • Lenovo готовится выпустить принтер Xiaoxin Panda с ИИ-поддержкой
  • SberAutoTech объявил о создании прототипа автономного транспортного средства ФЛИП
  • В экосистеме Интернета вещей realme TechLife появятся продукты DIZO

    • следующая новость
    Видеокарта AMD Radeon Pro W6800 засветилась в тестах Geekbench до анонса

    предыдущая новость
    Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 для задач AI/DL

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшая материнская плата Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 июня, 2021

    Видеокарта AMD Radeon Pro W6800 засветилась в тестах Geekbench до анонса

    Зарядка MagSafe для iPhone 12 может представлять опасность для здоровья людей

    Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 для задач AI/DL

    OnePlus изучает возможность создания собственного криптокошелька

    Раскрыты характеристики преемника флагманского чипсета Snapdragon 888

    Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy A22 и Galaxy A22 5G

    Анонс Google Pixel Buds A: недорогие наушники с адаптивным звуком

    3 июня, 2021

    Гибридные процессоры AMD Ryzen 6000 Rembrandt не получат кэш Infinity Cache

    Яндекс переносит выпуск серверов из Китая и Тайваня в Россию

    LED-технологии LG InnoTek скупают в Китае

    AnTuTu: Redmi 10X 5G уступил первенство модели Xiaomi Mi 11 Lite 5G

    Глобальный анонс Chuwi CoreBook X: 14-дюймовый 2K-экран, Intel i5-8259U, доступная цена

    24 июня Microsoft представит новую версию Windows 11 с революционными изменениями

    Анонс ноутбуков Samsung Galaxy Book Go: Windows 10 и Snapdragon в одном флаконе

    2 июня, 2021

    Умные дисплеи HUAWEI Vision S работают на HarmonyOS 2.0 в России

    Анонс Huawei MatePad Pro: профессиональный планшет на базе HarmonyOS 2.0

    Анонс умных часов серии Huawei Watch 3: впервые на платформе HarmonyOS 2

    G.SKILL представил кобрендовый комплект модулей памяти Trident Z Maverik DDR4

    Canon раскрыла тайны флагманской беззеркалки Canon EOS R3

    Анонс MSI SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition: подарочная видеокарта в честь 35-летия MSI

    ССЫЛКИ