На тестовом портале Geekbench появилась информация о неофициальном тесте, проведенным с графической видеокартой Radeon PRO W6800. Известно, что ее разработкой занималась AMD, и скоро карта должна быть анонсирована. Полученные данные относятся к тесту OpenCL, результаты которого позволили получить полезную дополнительную информацию.
Согласно тесту, видеокарта построена на процессорном модуле, имеющем 30 вычислительных блоков. Простой пересчет указывает, что имеется 3840 потоковых процессорных конвейеров - столько же доступно у Radeon RX 6800.
Главное отличие состоит в измененной конфигурации памяти. AMD добавила видеокарте Radeon Pro W6800 32 Гбайт буферной памяти, что в два раза больше, чем у Radeon RX 6800/6900.
Спецификация видеокарты AMD Radeon Pro W6800, память 32 Гбайт. Источник: Geekbench
В документе есть данные по максимальной допустимой тактовой частоты ядра. Она оказалась достаточно высокой - 2554 МГц. По оценкам, это - весомый уровень. Но оценивать результат надо осторожно: неизвестно, насколько граница точна и насколько долго сможет проработать видеокарта при таком разгоне.
Необходимо учитывать, что графические карты при установке в рабочие станции требуют дополнительных ограничений по тепловой мощности (TDP). Это приходится учитывать при выборе конструкции с вентиляторным охлаждением. Пока ясно, что для PRO W6800 прилагается кулер.
Видеокарта показала в тесте OpenCL результат 137 230 баллов. Доступные официальные показатели для Radeon RX 6800 ниже.
Показатели AMD Radeon Pro W6800, 32 Гбайт. Источник: Geekbench
По слухам, анонс новой карты состоится 8. Компания AMD непреднамеренно подтвердила, что на будущем мероприятии будут показаны видеокарты Radeon Pro W6800 и W6600 для рабочих станций.
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