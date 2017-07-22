РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Видеокарта AMD Radeon Pro W6800 засветилась в тестах Geekbench до анонса

04 июня 2021, 21:14




На тестовом портале Geekbench появилась информация о неофициальном тесте, проведенным с графической видеокартой Radeon PRO W6800. Известно, что ее разработкой занималась AMD, и скоро карта должна быть анонсирована. Полученные данные относятся к тесту OpenCL, результаты которого позволили получить полезную дополнительную информацию.

Видеокарты AMD Radeon Pro W6800 и W6600 засветились в тестах Geekbench до анонса


Согласно тесту, видеокарта построена на процессорном модуле, имеющем 30 вычислительных блоков. Простой пересчет указывает, что имеется 3840 потоковых процессорных конвейеров - столько же доступно у Radeon RX 6800.

Главное отличие состоит в измененной конфигурации памяти. AMD добавила видеокарте Radeon Pro W6800 32 Гбайт буферной памяти, что в два раза больше, чем у Radeon RX 6800/6900.

Видеокарты AMD Radeon Pro W6800 и W6600 засветились в тестах Geekbench до анонса

Спецификация видеокарты AMD Radeon Pro W6800, память 32 Гбайт. Источник: Geekbench


В документе есть данные по максимальной допустимой тактовой частоты ядра. Она оказалась достаточно высокой - 2554 МГц. По оценкам, это - весомый уровень. Но оценивать результат надо осторожно: неизвестно, насколько граница точна и насколько долго сможет проработать видеокарта при таком разгоне.

Необходимо учитывать, что графические карты при установке в рабочие станции требуют дополнительных ограничений по тепловой мощности (TDP). Это приходится учитывать при выборе конструкции с вентиляторным охлаждением. Пока ясно, что для PRO W6800 прилагается кулер.

Видеокарты AMD Radeon Pro W6800 и W6600 засветились в тестах Geekbench до анонса


Видеокарта показала в тесте OpenCL результат 137 230 баллов. Доступные официальные показатели для Radeon RX 6800 ниже.

Видеокарты AMD Radeon Pro W6800 и W6600 засветились в тестах Geekbench до анонса

Показатели AMD Radeon Pro W6800, 32 Гбайт. Источник: Geekbench


По слухам, анонс новой карты состоится 8. Компания AMD непреднамеренно подтвердила, что на будущем мероприятии будут показаны видеокарты Radeon Pro W6800 и W6600 для рабочих станций.

Видеокарты AMD Radeon Pro W6800 и W6600 засветились в тестах Geekbench до анонса




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс MSI SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition: подарочная видеокарта в честь 35-летия MSI
  • Анонс Nvidia RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti: флагманские подарки для геймеров
  • Видеокарта Intel Xe-HPG DG2 появилась на фотографии
  • Первые поставки NVIDIA RTX 30 LHR были ограниченными, но NVIDIA обещает их рост в июне
  • NVIDIA откажется от поддержки Kepler в своих драйверах после R470

    • предыдущая новость
    Зарядка MagSafe для iPhone 12 может представлять опасность для здоровья людей

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшая материнская плата Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 июня, 2021

    Видеокарта AMD Radeon Pro W6800 засветилась в тестах Geekbench до анонса

    Зарядка MagSafe для iPhone 12 может представлять опасность для здоровья людей

    Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 для задач AI/DL

    OnePlus изучает возможность создания собственного криптокошелька

    Раскрыты характеристики преемника флагманского чипсета Snapdragon 888

    Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy A22 и Galaxy A22 5G

    Анонс Google Pixel Buds A: недорогие наушники с адаптивным звуком

    3 июня, 2021

    Гибридные процессоры AMD Ryzen 6000 Rembrandt не получат кэш Infinity Cache

    Яндекс переносит выпуск серверов из Китая и Тайваня в Россию

    LED-технологии LG InnoTek скупают в Китае

    AnTuTu: Redmi 10X 5G уступил первенство модели Xiaomi Mi 11 Lite 5G

    Глобальный анонс Chuwi CoreBook X: 14-дюймовый 2K-экран, Intel i5-8259U, доступная цена

    24 июня Microsoft представит новую версию Windows 11 с революционными изменениями

    Анонс ноутбуков Samsung Galaxy Book Go: Windows 10 и Snapdragon в одном флаконе

    2 июня, 2021

    Умные дисплеи HUAWEI Vision S работают на HarmonyOS 2.0 в России

    Анонс Huawei MatePad Pro: профессиональный планшет на базе HarmonyOS 2.0

    Анонс умных часов серии Huawei Watch 3: впервые на платформе HarmonyOS 2

    G.SKILL представил кобрендовый комплект модулей памяти Trident Z Maverik DDR4

    Canon раскрыла тайны флагманской беззеркалки Canon EOS R3

    Анонс MSI SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition: подарочная видеокарта в честь 35-летия MSI

    ССЫЛКИ