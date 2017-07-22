По слухам, распространившимся в интернете, новый народный флагман Samsung Galaxy S21 FE будет стоить от 625 до 719 долларов (45 600 - 52 400 руб.).
Компания Samsung уже не в первый раз выпускает так называемую версию Fan Edition (FE), ориентированную на поклонников бренда, которые хотят непременно пользоваться флагманской моделью Samsung, но базовый флагман для них дороговат. Samsung активно поддерживает сообщество поклонников, стараясь предложить им доступный флагманский смартфон в некоторой упрощенной конфигурации.
В прошлом году Samsung выпустила смартфон Galaxy S20 FE, получивший большую популярность. Он активно продается в России по цене от 30 000 до 38 000 руб. В марте этого года Samsung продолжила наращивать линейку FE- и выпустила 5G-версию Galaxy S20 FE на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 865. Его цена была объявлена в эквиваленте 50 000 руб. Теперь поклонники ждут выхода модели Samsung Galaxy S21 FE.
Ожидается, что Galaxy S21 FE будет немного дороже своего предшественника Galaxy S20 FE, но в то же время останется самым дешевым флагманом бренда в серии Galaxy S21. Сообщается, что у новой модели сохранятся дизайн флагмана и его основные элементы.
По предварительным данным, Samsung Galaxy S21 FE будет оснащен 6,5-дюймовым S-AMOLED дисплеем Infinity-O c разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. В его основе использован флагманский 5-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 888 вместе с 6/8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и основным хранилищем на 128/256 Гбайт.
На фронтальной поверхности размещена селфи-камера с разрешением 32 Мп, сзади установлены 12-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией, светодиодная вспышка, сверхширокоугольный сенсор на 12 Мп с диафрагмой f/2.2 и телеобъектив, позволяющий снимать 4K-видео со скоростью 60/30 кадр/сек.
В смартфоне появится батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Ожидается также поддержка беспроводной зарядки Qi мощностью 15 Вт и обратной беспроводной зарядки. Сканер отпечатков пальцев расположится на дисплее.
Коммуникационная поддержка также будет полной, как и полагается для смартфона флагманского класса: 5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 / 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS + ГЛОНАСС, USB 3.1, NFC.
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