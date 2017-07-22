Компания GIGABYTE объявила о выпуске игрового кресла AORUS AGC310, сочетающего в себе эргономичный дизайн, комфорт и повышенную устойчивость, что играет важное значение для геймеров. Высокий статус кресла подчеркивает вышитый на спинке стула тотем AORUS LOGO.
Базовая конструкция представляет собой цельностальную раму, которая опирается на 60-миллиметровые бесшумные ролики и регулируется газлифтом, сертифицированным по международному стандарту 4-го класса.
Конструкция спинки AORUS AGC310 имеет расширенную форму в области плеч (610 мм) и отличается наличием удобного сидения, регулируемых подголовников и поясничных подушек. Для изготовления сиденья использован пеноматериал высокой плотности с воздухопроницаемой конструкцией. Механизм обеспечивает наклон спинки на угол до 160°. Подлокотники имеют плоскую 2D-форму, которая отвечает требованиям эргономики.
Широкая спинка и сиденье кресла AORUS AGC310 подходят для геймеров любой комплекции. Им обеспечен упор для спины во время продолжительной игровой сессии. Сочетание регулируемых подголовников и поясничных подушек помогает снизить давление в области поясницы и позвоночника. Обе подушки являются съемными, что делает их удобными для чистки.
Благодаря воздухопроницаемым вентиляционным отверстиям, расположенным на поверхности сиденья и в области поясничных подушек снижается накопление тепла, возникающее при длительной игровой сессии в местах соприкосновения стула с телом. Это повышает комфорт игрового процесса и делает его более приятным.
Новое игровое кресло AORUS AGC310 сертифицировано по американскому стандарту BIFMA, разработанному некоммерческим Техническим Комитетом Bifma (США) и принятым как базовый для коммерческих и государственных компаний. Это гарантирует геймерам высокие стандарты безопасности и долговечности при наилучшем игровом процессе, отмечает GIGABYTE.
Кресло AORUS AGC310 прошло испытание на долговечность, газлифт выдерживает нагрузку до 150 кг. Поверхность игрового кресла обтянута высококачественной кожей и бархатом, причем и кожа, и бархатная ткань прошли сертификацию SGS на более чем 30 000 операций трения.
Розничная цена нового кресла не сообщается.
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