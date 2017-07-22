Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что самая мощная в линейке автомобилей Tesla, модель Model S Plaid+, ставшая мечтой для самых рьяных почитателей бренда, не будет выпускаться. Причиной отказа стало то, как заявил Маск, что другая модель (Model S Plaid) полностью удовлетворяет всем запросам рынка, поэтому не имеет смысла выпускать еще одну модель с «улучшенной конфигурацией».
Всем покупателям, забронировавшим модель Model S Plaid+, будет предложено купить Model S Plaid, поставки которой начнутся на этой неделе. По слухам, покупатели Model S Plaid+ встретили сообщение Маска с разочарованием.
Модель Model S Plaid+ должна была стать самым мощным автомобилем в линейке Tesla. Ее преимущество выражается еще и в невероятно большом запасе хода.
Будем разбираться. Автомобиль Model S Plaid способен разгоняться до 100 км/ч за 1,99 секунды и имеет запас хода 630 км. Его цена составляет 119 900 долларов (8,7 млн руб.). В то же время «выпавшая» модель Model S Plaid+ могла стать еще лучше: скорость разгона от 0 до 100 км/ч - менее 1,99 секунды, но на одной зарядке можно преодолеть 840 км. Ожидавшаяся цена Model S Plaid+ - 149 990 долларов (10,9 млн руб.).
Эксперты сразу отметили, что заявление Маска выглядит неубедительным. Разница запаса хода между 630 и 840 км очень существенная.
Маск заявил на это следующее: «Мы наблюдаем, что дальность разовой поездки свыше 400 миль (650 км) не имеет смысла. По сути, поездок на расстояние более 400 миль не встречается, водителю в любом случае нужно остановиться где-нибудь в пути: для туалета, еды, кофе и т.д.».
Но эксперты скептически оценили это объявление Маска. Они обратили внимание на то, что в реальных условиях поездки могут совершаться в условиях непогоды (например, дождя, сильной жары или холода). Такие экстремальные погодные факторы способны существенно снизить ресурс аккумуляторов. Названный 400-мильный предел относится к оптимальным условиям поездки по трассе. Но, например, при отрицательных температурах доступный предел может снизиться до 220 миль (350 км) или еще ниже, что явно меньше дальности реальных поездок.
Та же потеря ресурса аккумулятора возникает при повышенной загрузке на автомобиль, например, при поездках не в одиночку, а семьей.
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