На днях в сети развернулся жаркий спор по поводу внезапно обнаруженной пропажи 10% ядер CUDA в новых игровыхноутбуках Dell, а именно, в модели Alienware m15 R5.
Как только эти ноутбуки поступили в продажу, эксперты ряда испытательных лабораторий получили их и стали изучать для оценки реальных возможностей. Свои впечатления они стали выкладывать на форумах Reddit и TechPowerUP.
Если почитать, что там пишут, то в это сложно поверить. «Не покупайте Alienware m15 R5, если вам нужен нормальный, полноценный графический процессор RTX 3070 для ноутбука!».
В результате сравнительных оценок, новый ноутбук Dell сразу провалился в конец списка родственных геймерских моделей в тестах производительности.
В чем причина?
Как обнаружили экспериментаторы, Dell фабрично отключила часть ядер CUDA (по оценкам, до 10%) на графических процессорах GeForce RTX 3070 в игровых ноутбуках Dell Alienware m15 M5.
С начала, казалось, что это нелепая ошибка. Еще понятно, если компания ограничивает графическую производительность для офисных моделей ноутбуков. Но ограничивать графику в геймерских моделях казалось нелепостью. Тем не менее, это оказалось намеренным решением со стороны Dell.
Производитель действительно решил ограничить производительность своих игровых ноутбуков Alienware m15 R5, оснащенных процессорами Ryzen серии 5000.
Это беспрецедентное решение, которое можно увидеть среди игровых ноутбуков. Оно идет вразрез со стратегией развития рынка NVIDIA, которая дает производителям ноутбуков большую гибкость в принятии решения, какой графический процессор использовать и какую задавать максимальную мощность (TGP). Фактически, NVIDIA позволяет производителям ноутбуков выбирать, какие функции включать (Dynamic Boost, Optimus и т.д.). Отключать в такой ситуации доступные ядра CUDA - это выглядит вызывающе.
Dell подтвердила компании Jarrod's Tech, что ядра графического процессора RTX 3070 были намеренно отключены командой инженеров после «тщательного тестирования и выбора конфигурации». Производитель отметил, что может сделать доступными больше ядер CUDA, но в будущем.
Позднее к Dell обратились исследователи из издания Tom's Hardware. Похоже, Dell все-таки признала, что это было ошибочное решение, и намерена исправить его... к середине июня.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".