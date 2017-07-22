Оверклокер Yosaarianilives сумел успешно разогнать настольный процессор AMD Ryzen 3 5300G начального уровня семейства Cezanne до умопомрачительных 5,6 ГГц, тогда как его штатная частота разгона составляет всего 4,2 ГГц. Для осуществимости такой операции было применено охлаждение жидким азотом (LN2 Cooling).
AMD Ryzen 3 5300G интересен тем, что является самым дешевым настольным процессором в семействе систем AMD Ryzen 5000G Cezanne. Его вычислительные возможности представлены 4 ядрами и 8 потоками при базовой тактовой частоте 4,0 ГГц. Процессор относится к настольному типу и имеет тепловую мощность 65 Вт.
Анонс линейки процессоров Ryzen 5000G для настольных компьютеров был проведен командой AMD недавно. Рынок встретил их с приятным удивлением, оценив привлекательные цены. Однако на розничный рынок попали только Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G. Младшая модель Ryzen 3 5300G оказалась доступна только OEM-сборщикам.
Это вызвало закономерный интерес к Ryzen 3 5300G. Показанный тест разгона указывает на то, что теперь его можно встретить в готовых ноутбуках сторонних производителей. Он отлично подойдет для бюджетных сборок. Практика показывает, что процессор имеет серьезный разгонный потенциал.
Подтверждением «подвига» служит запись пользователя Yosaarianilives в проверочной базе данных CPU-Z.
В системе использовалась материнская плата ASUS ROG STRIX B550-I Gaming.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".