РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Бюджетный AMD Ryzen 3 5300G удалось разогнать до 5,6 ГГц

07 июня 2021, 18:13




Оверклокер Yosaarianilives сумел успешно разогнать настольный процессор AMD Ryzen 3 5300G начального уровня семейства Cezanne до умопомрачительных 5,6 ГГц, тогда как его штатная частота разгона составляет всего 4,2 ГГц. Для осуществимости такой операции было применено охлаждение жидким азотом (LN2 Cooling).

Настольный процессор AMD Ryzen 3 5300G удалось разогнать до 5,6 ГГц


AMD Ryzen 3 5300G интересен тем, что является самым дешевым настольным процессором в семействе систем AMD Ryzen 5000G Cezanne. Его вычислительные возможности представлены 4 ядрами и 8 потоками при базовой тактовой частоте 4,0 ГГц. Процессор относится к настольному типу и имеет тепловую мощность 65 Вт.

Анонс линейки процессоров Ryzen 5000G для настольных компьютеров был проведен командой AMD недавно. Рынок встретил их с приятным удивлением, оценив привлекательные цены. Однако на розничный рынок попали только Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G. Младшая модель Ryzen 3 5300G оказалась доступна только OEM-сборщикам.

Настольный процессор AMD Ryzen 3 5300G удалось разогнать до 5,6 ГГц


Это вызвало закономерный интерес к Ryzen 3 5300G. Показанный тест разгона указывает на то, что теперь его можно встретить в готовых ноутбуках сторонних производителей. Он отлично подойдет для бюджетных сборок. Практика показывает, что процессор имеет серьезный разгонный потенциал.

Подтверждением «подвига» служит запись пользователя Yosaarianilives в проверочной базе данных CPU-Z.

Настольный процессор AMD Ryzen 3 5300G удалось разогнать до 5,6 ГГц


В системе использовалась материнская плата ASUS ROG STRIX B550-I Gaming.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Раскрыты характеристики преемника флагманского чипсета Snapdragon 888
  • Гибридные процессоры AMD Ryzen 6000 Rembrandt не получат кэш Infinity Cache
  • AMD показала прототип чиплета Ryzen 9 5900X, изготовленного по технологии V-Cache
  • Intel показала работающий ноутбук на платформе Alder Lake
  • Анонс Intel Core i7-1195G7 и i5-1155G7: новые процессоры Tiger Lake Refresh

    • следующая новость
    Странным выемкам в корпусе процессоров AMD Raphael нашли объяснение

    предыдущая новость
    Dell поймали на ограничении производительности RTX 3070 в игровом ноутбуке Alienware m15 R5

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 июня, 2021

    Microsoft объявила о поддержке AMD FidelityFX Super Resolution для Xbox Series X/S

    Странным выемкам в корпусе процессоров AMD Raphael нашли объяснение

    Бюджетный AMD Ryzen 3 5300G удалось разогнать до 5,6 ГГц

    Dell поймали на ограничении производительности RTX 3070 в игровом ноутбуке Alienware m15 R5

    Эксперты разочарованы: Tesla отказалась от выпуска автомобиля Model S Plaid+

    Игровое кресло GIGABYTE AORUS AGC310 допускает к участию геймеров весом до 150 кг

    Цена народного флагмана Samsung Galaxy S21 FE не будет кусаться

    4 июня, 2021

    Видеокарта AMD Radeon Pro W6800 засветилась в тестах Geekbench до анонса

    Зарядка MagSafe для iPhone 12 может представлять опасность для здоровья людей

    Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 для задач AI/DL

    OnePlus изучает возможность создания собственного криптокошелька

    Раскрыты характеристики преемника флагманского чипсета Snapdragon 888

    Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy A22 и Galaxy A22 5G

    Анонс Google Pixel Buds A: недорогие наушники с адаптивным звуком

    3 июня, 2021

    Гибридные процессоры AMD Ryzen 6000 Rembrandt не получат кэш Infinity Cache

    Яндекс переносит выпуск серверов из Китая и Тайваня в Россию

    LED-технологии LG InnoTek скупают в Китае

    AnTuTu: Redmi 10X 5G уступил первенство модели Xiaomi Mi 11 Lite 5G

    Глобальный анонс Chuwi CoreBook X: 14-дюймовый 2K-экран, Intel i5-8259U, доступная цена

    24 июня Microsoft представит новую версию Windows 11 с революционными изменениями

    ССЫЛКИ