Появившиеся ранее рендеры (изображения) теплоотводящего кожуха (Integrated Heat Spreader , IHS), которым планируется оснащать будущие процессоры AMD серии Raphael, вызывали многочисленные споры и недоумение. Было непонятно, зачем в корпусе появились необычные выемки, которые значительно усложняли профиль процессора.
Было известно, что новый процессор не будет использовать штырьковую посадку, а вместо нее будет применять опорные контактные площадки. Однако эта особенность не могла объяснить причудливую форму теплоотводящего кожуха с выемками.
В результате проведенных обсуждений, родилось предположение, что конструкция размещаемого внутри кожуха чипсета имеет две подложки, как это сделано у Intel Skylake-X.
Последние, более точные рендеры, сделанные исследователями ExecutableFix, позволяют опровергнуть прежнее допущение. Высказано предположение, что вырезы в IHS предназначены для установки конденсаторов. Их расположение сказались на выборе дизайна. Выбранное место является единственным, где могут быть размещены внешние конденсаторы.
На стороне разъема LGA места под установку конденсаторов рядом с контактными площадками LGA нет. Поэтому было высказано предположения, что конденсаторы могут быть установлены в выемках IHS.
Новая утечка и визуализация подтвердили правильность второго предположения.
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