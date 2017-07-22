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Странным выемкам в корпусе процессоров AMD Raphael нашли объяснение

07 июня 2021, 19:30




Появившиеся ранее рендеры (изображения) теплоотводящего кожуха (Integrated Heat Spreader , IHS), которым планируется оснащать будущие процессоры AMD серии Raphael, вызывали многочисленные споры и недоумение. Было непонятно, зачем в корпусе появились необычные выемки, которые значительно усложняли профиль процессора.

Странным выемкам в корпусе процессоров AMD Raphael нашли объяснение


Было известно, что новый процессор не будет использовать штырьковую посадку, а вместо нее будет применять опорные контактные площадки. Однако эта особенность не могла объяснить причудливую форму теплоотводящего кожуха с выемками.

В результате проведенных обсуждений, родилось предположение, что конструкция размещаемого внутри кожуха чипсета имеет две подложки, как это сделано у Intel Skylake-X.

Странным выемкам в корпусе процессоров AMD Raphael нашли объяснение


Последние, более точные рендеры, сделанные исследователями ExecutableFix, позволяют опровергнуть прежнее допущение. Высказано предположение, что вырезы в IHS предназначены для установки конденсаторов. Их расположение сказались на выборе дизайна. Выбранное место является единственным, где могут быть размещены внешние конденсаторы.

На стороне разъема LGA места под установку конденсаторов рядом с контактными площадками LGA нет. Поэтому было высказано предположения, что конденсаторы могут быть установлены в выемках IHS.

Странным выемкам в корпусе процессоров AMD Raphael нашли объяснение


Новая утечка и визуализация подтвердили правильность второго предположения.



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