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Microsoft объявила о поддержке AMD FidelityFX Super Resolution для Xbox Series X/S

07 июня 2021, 21:06




Microsoft подтвердила, что технология AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) будет поддерживаться игровыми приставками Xbox Series X/S.

FidelityFX является конкурентом для NVIDIA DLSS - аналогичной по назначению технологии, но они имеют качественно разные способы реализации.

Microsoft объявила о поддержке AMD FidelityFX Super Resolution для Xbox Series X/S


Технология AMD FidelityFX представляет собой набор из восьми инструментов с открытым исходным кодом. Объявленная совместимость означает то, что эти инструменты станут доступными для разработчиков, которые смогут использовать их в своих играх, осуществляя оптимизацию для графических архитектур AMD RDNA и RDNA 2.

Microsoft объявила о поддержке AMD FidelityFX Super Resolution для Xbox Series X/S


Поддержка FidelityFX со стороны консолей Microsoft была ожидаемой по той причине, что они используют графические процессоры на архитектуре RDNA2. В то же время в ее реализации для консолей Xbox Series имеются особенности, которые требовалось учесть в коде. Нынешнее заявление AMD указывает на то, что AMD готова внести их в код, что сделает поддержку FidelityFX прозрачной для применения на Xbox Series X/S.

Поддержка FidelityFX в играх помогает обеспечить им высокое качество изображения с минимальным снижением производительности, освобождая ресурсы видеокарты для игровой динамики и впечатлений. Как AMD FidelityFX, так и NVIDIA DLSS 2.0 AI обеспечивают увеличение частоты кадров с помощью различных технологий масштабирования без значительного снижения качества изображения.

Microsoft объявила о поддержке AMD FidelityFX Super Resolution для Xbox Series X/S


AMD может похвастаться совместимостью с более широким набором видеокарт, включая более старые карты серии NVIDIA GTX 10. Более того, ее технология поставляется с открытым исходным кодом.

Как сообщила AMD, она собирается показать 22 июня поддержку FidelityFX Super Resolution для избранного набора компьютерных игр. Microsoft подтвердила, что намерена предоставить поддержку на своих консолях Xbox Series X/S с кастомными процессорами AMD.



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